Американский фильм "Чернобыль": Бондарчуку обидно, что "не мы сняли", а Мединский в целом одобряет

Режиссер Федор Бондарчук сожалеет, что сериал «Чернобыль» был снят американскими производителями, а не российскими. А министр культуры РФ в целом благожелательно отнесся в заокеанскому творчеству про отечественную трагедию, хотя и нашел над чем поиронизировать...

«Обидно», — сказал режиссер Федор Бондарчук, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Премьера мини-сериала Крэйга Мазина о катастрофе на Чернобыльской АЭС прошла в США и Великобритании 6 мая. Лента снята американским кабельным телеканалом HBO.

прошла в США и Великобритании 6 мая. Лента снята американским кабельным телеканалом HBO. В конце мая сериал возглавил рейтинг самых популярных в истории телепроектов на профильном ресурсе IMDb. Его оценка составила 9,6 балла из 10 возможных.

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В ходе работы секции в рамках Петербургского международного экономического Форума министр культуры Владимир Мединский рассказал о своем отношении к сериалу «Чернобыль».

«Не хотел бы обсуждать в большой зале эту историю. Для меня она личная. Фильм сделан мастерски, с большим уважениям к людям. Мы ожидали, что будет хуже. Есть, конечно, смешные моменты. Например, где они на станции не могут найти дозиметр», — отметил министр культуры.

По его словам, он старается смотреть качественные западные фильмы, особенно, если они касаются российской истории.

Также Мединский рассказал, что фильм одобрил его отец, участвовавший в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

По инф. rosbalt.ru

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