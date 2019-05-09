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А вы верите налоговым декларациям чиновников? В Кремле уверяют, что они достоверны...
По инф. polit.ru   
09 Мая 2019 г.
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Декларации чиновников проходят целую систему проверок, которая выявляет даже незначительные ошибки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле явно обеспокоены данными о результатах опроса о доверии народа к данным о доходах чиновников...

А вы верите налоговым декларациям чиновников? В Кремле уверяют, что они достоверны...

Ранее аналитический центр «Левада-Центра» сообщил, что только 3% опрошенных россиян считают, что чиновники указывают в декларациях все доходы. 88% респондентов не верят указанной в них информации: 40% полагают, что чиновники декларируют меньшую часть своих доходов, а по мнению 37% — «ничтожно малую часть».

  • Опрос проведен 18–23 апреля среди 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

«Работает целая система подразделений в разных организациях... Эта система сложная, она работает на постоянной основе в течение года, эта система вскрывает и незначительные какие-то, скажем так, ошибки и технические, и другие ошибки, сознательные или несознательные, допускаемые госслужащими в процессе декларирования», — приводит РИА Новости комментарий Пескова к данным опроса.

«Я смею предположить, что эти 88%, они также, наверное, не полностью осведомлены о системе проверок этих деклараций, которые подают уже далеко не первый год госслужащие», — добавил представитель Кремля.

Напомним, что страна обостренно (особенно после прошлогодней "пенсионной повышки"!) переживает все более обнажающуюся пропасть между богатыми и бедными в России. К богатым традиционно относят и чиновников с депутатами - хотя бы потому, что ни дня не проходит без какого-нибудь коррупционного скандала. Фактически, люди убеждаются, что во власть люди идут исключительно ради наживы! Тем более, что сама власть (в лице того же самого президентского пресс-секретаря Пескова!) демонстрирует глубокое непонимание таких простых вещей, как важность возможности купить новую обувку для рядового гражданина...

По инф. Polit.ru

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