А вы как относитесь к разноцветным волосам у школьников?

В одну из петербургских школ не пустили ученицу из-за окрашенных в синий цвет волос, рассказала на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка Северной столицы Светлана Агапитова.

По ее словам, инцидент произошел на линейке 1 сентября. Номер учебного заведения омбудсмен не уточнила.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка, подобное обращение уже было в конце прошлого учебного года, когда в аппарат обратился папа 15-летней девочки, которую грозились исключить за розовые пряди.

Начальник отдела комитета по образованию Елена Спасская в ходе пресс-конференции оценила эту ситуацию как неоднозначную. По ее словам, не допустить до уроков по такой причине педагоги не имеют права.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ