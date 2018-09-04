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А вы как относитесь к разноцветным волосам у школьников?
По инф. rosbalt.ru   
04 Сентября 2018 г.
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В одну из петербургских школ не пустили ученицу из-за окрашенных в синий цвет волос, рассказала на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка Северной столицы Светлана Агапитова.

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По ее словам, инцидент произошел на линейке 1 сентября. Номер учебного заведения омбудсмен не уточнила.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка, подобное обращение уже было в конце прошлого учебного года, когда в аппарат обратился папа 15-летней девочки, которую грозились исключить за розовые пряди.

Начальник отдела комитета по образованию Елена Спасская в ходе пресс-конференции оценила эту ситуацию как неоднозначную. По ее словам, не допустить до уроков по такой причине педагоги не имеют права.

По инф. rosbalt.ru

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