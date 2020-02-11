А вы думали, что «наследие» Медведева будут пересматривать? В Кремле им очень даже довольны!

В Кремле назвали «некорректными» предположения, что решения правительства Дмитрия Медведева подвергнутся ревизии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает «Интерфакс», журналисты рассказали ему, что ранее сегодня Минобрнауки отменило приказ о контактах российских ученых с зарубежными коллегами, которые вызвал сильную негативную реакцию научного сообщества. Пескова спросили, не означает ли это, что «наследие» кабинета Медведева будет подвергнуто инвентаризации. Песков назвал это вопрос «абсолютно некорректным» и отказался на него отвечать, отметив, что итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Владимира Путина.

Также Песков указал, что правительство Медведева проделало большую работу, так что нынешний кабинет «не начинает с чистого листа». Песков также напомнил, что комментарии по поводу «неудачного приказа» Минобрнауки давал еще предыдущий министр».

Напомним, приказ «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки» был обнародован в прошлом году. В документе говорилось, что российские ученые должны заранее — за 5 дней — уведомлять министерство о предстоящей встрече с иностранными коллегами. В «уведомлении» должны быть перечислены все российские участники встречи. Использование иностранными гостями во время встречи мобильников и прочей техники запрещается. После встречи россияне должны предоставлять о ней отчет.

Приказ вызвал недовольство ученых. Так, президиум РАН в своей обращении в Миннауки отмечал, что этот документ приведет к деградации российской науки. Международное сотрудничество является необходимой составляющей научной деятельности, указывали академики. И мелочная регламентация научных контактов ученых, не принимающих участия в секретных проектах, приведет лишь к изоляции российской науки и ее стагнации.

Накануне новый глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что приказ отменен.

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По инф. rosbalt.ru

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