А не пожить ли чиновникам «как все»?

Прошёл первый месяц работы правительства Михаила Мишустина. Весомых результатов ожидать сложно, но планы и первые шаги обсуждать как раз и нужно.

Ожидания россиян складываются в первую очередь из двух составляющих. Одна касается материального: люди хотят, чтобы денег в кошельке стало больше. Это не прихоть лентяев, а законное требование упорно работающих людей – получать достойную зарплату. Во-вторых, в экзистенциальном плане, россияне хотят справедливости – от снижения вопиющего неравенства в доходах до доступности высшего образования и честного судопроизводства. Хотят также, чтобы правительство чётко и быстро ответило на ожидания. Ждать годами никто не настроен. Можно сказать, что год – максимальный срок для Белого дома показать результат.

Какие меры могут соответствовать и материальным, и системным ожиданиям перемен?

Введение прогрессивной шкалы налога на физических лиц, с необлагаемым минимумом, – самая чёткая и ясная мера. Действующий в РФ «плоский» налог в 13% для всех – предмет гордости А. Кудрина, был установлен в 2001 году, до того верхняя ставка составляла 30%. Но стричь всех под одну гребёнку – удел мелких развивающихся стран, «освобождённых от социализма», или банановых республик. Меньше, чем у нас, только в Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Казахстане (по 10%), в Белоруссии и Макао (12%). Чуть выше в Иордании (14%), в Литве, Сербии, Коста-Рике, Гонконге, Судане, Йемене и Маврикии (15%), в Венгрии и Румынии (16%), Анголе (17%). Даже на Украине – 19%.

В «цивилизованном» капиталистическом мире, к которому мы вроде как примыкаем, налог, во-первых, прогрессивный – единого нет ни в одной стране! Во-вторых, он гораздо более высок по всей шкале. Вот примеры: Австрия – 36,5–50%, Бельгия – 25–50%, Великобритания – 0–50%, Германия – 14–45%, Дания – 38–59%, Люксембург – до 38%, Норвегия 28–51,3%. В США сумма налогов – федерального, штата и муниципального – может доходить до 50%. Причём повышение налогов – нередкая мера при экономическом спаде. Президент США Гувер в 1932 году поднял налог на богатых до 63%, а Рузвельт в 1936-м довёл до 79%.

Самые ходовые аргументы против повышения налогов для состоятельных слоёв – «они уйдут в тень или уедут». Уедут куда? Туда, где 50%? А насчёт «уйдут в тень» – так недавний главный налоговик, ныне премьер Мишустин как раз и создал такую систему сбора налогов, когда «тени» нет. Если система научилась дотягиваться до миллионов рядовых граждан, то уж с нескольких десятков тысяч известных персон, наверное, соберёт.

Для более справедливого распределения доходов между разными слоями населения прогрессивный налог – самый мирный способ. Пока слои не закрепились в классы – с классовым сознанием и жёсткими требованиями.

Но чтобы что-то поменялось в жизни, должно измениться целеполагание в сознании чиновников. Вот по части необходимости социальных мер вроде бы всё ясно. Кто, например, может не согласиться с бесплатным горячим питанием для всех учеников 1–4-х классов? Оказалось, в какой-то момент «все были против»! Это уже сюрреализм. На чьи интересы люди из правительства работают, если даже на обеды для младших школьников не готовы раскошелиться? Копят деньги на субсидии богатым банкам и корпорациям?

Как помочь правительству осознать, что оно призвано работать на интересы граждан? Похоже, ничто не действует, даже отставки уроком не служат. У Всемирного банка, при всей неоднозначности организации, есть хорошая практика: отправлять чиновников на пару месяцев пожить в те страны, которые они «курируют». В Сомали, Зимбабве, Бирму и так далее.

Давайте предложим своим чиновникам, начиная с министра и ниже – каждому и по очереди, поехать в регион и пожить месяц-другой на среднюю там зарплату. Не Сомали же, в конце концов, а родная страна.

Это предложение – не популизм. Как ещё помочь чиновному классу – или уже сословию? – соприкоснуться с реальностью?! Пока не стало поздно

lgz.ru

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