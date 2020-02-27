А не пожить ли чиновникам «как все»?

Прошёл первый месяц работы правительства Михаила Мишустина. Весомых результатов ожидать сложно, но планы и первые шаги обсуждать как раз и нужно.
Ожидания россиян складываются в первую очередь из двух составляющих. Одна касается материального: люди хотят, чтобы денег в кошельке стало больше. Это не прихоть лентяев, а законное требование упорно работающих людей – получать достойную зарплату. Во-вторых, в экзистенциальном плане, россияне хотят справедливости – от снижения вопиющего неравенства в доходах до доступности высшего образования и честного судопроизводства. Хотят также, чтобы правительство чётко и быстро ответило на ожидания. Ждать годами никто не настроен. Можно сказать, что год – максимальный срок для Белого дома показать результат.
Какие меры могут соответствовать и материальным, и системным ожиданиям перемен?
Введение прогрессивной шкалы налога на физических лиц, с необлагаемым минимумом, – самая чёткая и ясная мера. Действующий в РФ «плоский» налог в 13% для всех – предмет гордости А. Кудрина, был установлен в 2001 году, до того верхняя ставка составляла 30%. Но стричь всех под одну гребёнку – удел мелких развивающихся стран, «освобождённых от социализма», или банановых республик. Меньше, чем у нас, только в Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Казахстане (по 10%), в Белоруссии и Макао (12%). Чуть выше в Иордании (14%), в Литве, Сербии, Коста-Рике, Гонконге, Судане, Йемене и Маврикии (15%), в Венгрии и Румынии (16%), Анголе (17%). Даже на Украине – 19%.
В «цивилизованном» капиталистическом мире, к которому мы вроде как примыкаем, налог, во-первых, прогрессивный – единого нет ни в одной стране! Во-вторых, он гораздо более высок по всей шкале. Вот примеры: Австрия – 36,5–50%, Бельгия – 25–50%, Великобритания – 0–50%, Германия – 14–45%, Дания – 38–59%, Люксембург – до 38%, Норвегия 28–51,3%. В США сумма налогов – федерального, штата и муниципального – может доходить до 50%. Причём повышение налогов – нередкая мера при экономическом спаде. Президент США Гувер в 1932 году поднял налог на богатых до 63%, а Рузвельт в 1936-м довёл до 79%.
Самые ходовые аргументы против повышения налогов для состоятельных слоёв – «они уйдут в тень или уедут». Уедут куда? Туда, где 50%? А насчёт «уйдут в тень» – так недавний главный налоговик, ныне премьер Мишустин как раз и создал такую систему сбора налогов, когда «тени» нет. Если система научилась дотягиваться до миллионов рядовых граждан, то уж с нескольких десятков тысяч известных персон, наверное, соберёт.
Для более справедливого распределения доходов между разными слоями населения прогрессивный налог – самый мирный способ. Пока слои не закрепились в классы – с классовым сознанием и жёсткими требованиями.
Но чтобы что-то поменялось в жизни, должно измениться целеполагание в сознании чиновников. Вот по части необходимости социальных мер вроде бы всё ясно. Кто, например, может не согласиться с бесплатным горячим питанием для всех учеников 1–4-х классов? Оказалось, в какой-то момент «все были против»! Это уже сюрреализм. На чьи интересы люди из правительства работают, если даже на обеды для младших школьников не готовы раскошелиться? Копят деньги на субсидии богатым банкам и корпорациям?
Как помочь правительству осознать, что оно призвано работать на интересы граждан? Похоже, ничто не действует, даже отставки уроком не служат. У Всемирного банка, при всей неоднозначности организации, есть хорошая практика: отправлять чиновников на пару месяцев пожить в те страны, которые они «курируют». В Сомали, Зимбабве, Бирму и так далее.
Давайте предложим своим чиновникам, начиная с министра и ниже – каждому и по очереди, поехать в регион и пожить месяц-другой на среднюю там зарплату. Не Сомали же, в конце концов, а родная страна.
Это предложение – не популизм. Как ещё помочь чиновному классу – или уже сословию? – соприкоснуться с реальностью?! Пока не стало поздно
Коронавирус продолжает активно распространяться по странам мира. Случаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Норвегии, Финляндии, Румынии, очень сложная обстановка наблюдается в Италии. Добрался вирус также до Грузии, Пакистана и Южной Америки.
Омских школьников за хорошую учебу наградили просроченным лимонадом и макаронами. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на родителей одной из учениц. (Что сказать тут? Стыдно и еще раз стыдно должно быть властям региона за такие вот подарки для школьников... прим. МГ.)
Как хорошо быть богатым человеком, но так жить получается далеко не у всех. А по тем, кто денежки имеет, есть интересная статистика. Так, по количеству новых миллиардеров Китай обогнал США. По данным 2019 года, в Китае стало на 182 миллиардера больше, а Америка приросла только 59 богачами. Больше всего состоятельных людей с активами свыше миллиарда долларов проживают в Пекине, их 110 человек. А в Нью-Йорке таких счастливчиков 98.
В разных сферах деятельности людей применяются полимерные материалы. Особенно распространены искусственные решения в сегменте строительства и ремонтных работ. Для отделки фасадов домов и иных сооружений часто используют, к примеру, виниловый сайдинг. История популярного материала начала свой пусть из Канады, потребительской аудитории он был явлен примерно 60 лет назад. За время существования сайдинг претерпел конструктивные изменения и стал востребован теперь еще больше.
Коллегия присяжных Московского областного суда частично оправдала перуанского целителя Даниэля Диас-Струкова. Его обвинили в контрабанде наркотиков из-за посылки с лечебным отваром «кровь дракона». По словам, Диас-Струкова, он заказывал отвар для своих пациентов и не знал, что в нем есть запрещенное вещество. (Мы рассказываем об этой истории, чтобы наши читатели бездумно не прибегали к помощи всяких целителей, ведь неизвестно, как и чем они по факту лечат... прим. МГ.)
Случаи насилия школьников в отношении учителей часто мелькают в российских СМИ. Как рассказала представитель профсоюза «Учитель» Юлия Маркова, агрессия детей объясняется падением авторитета педагогов в России.
Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных российских купюр увеличилось в минувшем году по сравнению с предшествующим годом на 7,4% до 41,4 тыс. с 38,5 тыс. штук, следует из обзора Центробанка РФ.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.