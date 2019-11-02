А есть ли оно, «российское народное единство»? Вы-то — что думаете?

Приближается праздник День народного единства - не только повод отдохнуть с друзьями и родней (благо, выходной!) - но и поразмышлять о стране и настроениях в ней... Так вот, более половины — 54% — опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что этого самого народного единства в России, скорее всего, нет. Самые сильные сомнения в существовании этого единства выразили респонденты 45-59 лет (59%) и 25-34 лет (58%).

При этом 30% из сомневающихся в наличии единства считают, что их согражданам присуще безразличие и принцип «каждый сам за себя». 21% сомневающихся в единстве говорит о сильном расслоении в обществе и тяжелой жизни людей.

Однако 37% опрошенных считают, что народное единство в России, скорее всего, есть. Больше всего в этом уверены респонденты в возрасте до 24 лет (46%). Среди основных аргументов верящих в единство — способность к объединению в трудный момент и проявлению патриотизма, а также склонность россиян к сплочению и взаимопомощи.

Оказалось также, что 68% респондентов считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства. Они считают, что праздник сплачивает людей и помогает воспитывать чувства патриотизма и гордости за страну, помнить историю, дает возможность отдохнуть от работы.

Но 27% респондентов сказали, что им непонятна сама суть праздника и что нечего отмечать, если единства нет. Также они не считают важным отмечать День народного единства, поскольку это праздник «надуманный» и представляет собой альтернативу отмечавшемуся раньше 7 ноября — Дню Октябрьской революции.

Опрос был проведен 28 октября 2019 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

...Короче, непростой и нервный это вопрос - единство населения современной России. Мы еще не раз к нему вернемся, а пока напомним некоторые другие заголовки про мнения народные и информацию к размышлению:

По инф. rosbalt.ru

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