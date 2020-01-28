А если... в школу не ходить? В России распишут порядок семейного образования

Министерство просвещения опубликовало обновленный Порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Пока это проект. Главные нововведения касаются семейного образования и сетевых форм обучения. Да-да, в наше время есть семьи, которые решаются пойти на "слом шаблона" и хотят дать образование ребятам самостоятельно. Причины этому могут быть самые разные (от особенностей здоровья - до идейных убеждений или просто обстоятельств жизни, вроде "постоянных разъездов по гастролям") - и дети из таких семей должны иметь совершенно равные шансы в жизни с остальными выпускниками!

Впервые в одном документе четко прописано, как перевести ребенка на семейное образование, какие документы и куда нужно подавать родителям. Вот порядок действий: информировать орган местного самоуправления и получить подтверждение постановки обучающегося на учет как "семейника"; выбрать школу для прохождения государственной итоговой аттестации и обратиться туда с письменным заявлением; получить график промежуточной аттестации; отправить в старую школу заявление об отчислении (это нужно сделать в течение пяти рабочих дней с момента постановки ребенка на учет в качестве "семейника").

Так же детально прописаны возможности сетевого обучения - с использованием дистанционных и электронных технологий. Появился реальный механизм учета достижений, полученных учеником за порогом обычной школы.

Вопросы остаются

Любовь Духанина, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке, доктор педагогических наук, координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям":

В России растет количество детей, получающих образование в семье. Это связано и с недовольством школой, и с другими причинами. В проекте документа конкретизированы действия родителей при переводе ребенка на семейную форму обучения, определены обязанности образовательных организаций. Требует обсуждения необходимость нескольких промежуточных аттестаций в течение года - возможно, достаточно одной по итогам.

Остаются и острые вопросы. Например, кто и на какие средства покупает учебники? Родитель или школа? Закон гарантирует школьникам бесплатные учебники, но практика показывает, что дети не всегда получают их за счет государства. Кроме того, часто родители нанимают преподавателей. С учетом того, что Конституция РФ гарантирует бесплатное школьное образование, необходимо найти и нормативно закрепить объем и порядок компенсации таких затрат.

Еще новости образования на портале для бабушек и дедушек — по ссылке.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ