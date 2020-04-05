Оферта на оказание рекламно-информационных услуг

г. Иркутск Настоящий документ представляет собой предложение рекламораспространителя ООО «БайкалТелеИнформ» (далее – Компания) заключить Договор на оказание рекламно-информационных услуг с Клиентом, именуемых в дальнейшем «Стороны», на следующих условиях. 1. Термины и определения 1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении: Оферта – предложение Компании, размещенное в сети Интернет по адресу: . Акцепт Оферты – полное безоговорочное принятие условий Оферты путём осуществления действий, указанных в разделе 6 Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор на оказание рекламных услуг. Договор – возмездный договор (сделка), заключенный между Клиентом и Компанией на оказание Услуг, который заключается путём Акцепта Оферты. Сайт (сайты) – электронный ресурс (ресурсы) Компании в сети Интернет, размещенные по адресам Реклама, Рекламные материалы, Рекламно-информационные материалы – материалы, предоставляемые Клиентом для размещения в соответствии с условиями Оферты. Клиент – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, предоставляющее рекламные и рекламно-информационные материалы для размещения на Сайте (сайтах) на условиях настоящего Договора. С целью идентификации Клиента, и определения стороны по сделки, согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, Клиент предоставляет информацию: для физ.лица - Ф.И.О.; для юр лица - реквизиты юр лица (ИНН, ОРГН, название); для ИП – Ф.И.О., ОРНИП, номер телефона, адрес электронной почты. Компания – лицо, осуществляющее распространение рекламных и рекламно-информационных материалов на условиях акцептованной Оферты (Договора). 1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1. Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина, определенным в первую очередь – законодательством Российской Федерации, во вторую очередь – на Сайте, затем – сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет. 2. Предмет Договора 2.1. Предметом Договора является возмездное оказание Клиенту услуг по размещению рекламных и (или) рекламно-информационных материалов на условиях Оферты на Сайте (сайтах). 3. Условия оказания услуг 3.1. Оказание рекламно-информационных услуг производится только при условии, что Клиентом осуществлен Акцепт Оферты (заключен Договор), текст и иллюстрации рекламных или рекламно-информационных материалов принят представителем Компании, а также совершена оплата размещения рекламных материалов. 3.2. Стоимость, сроки и порядок размещения рекламных материалов определяются Компанией на Сайте. 3.3. Размещаемые рекламные и рекламно-информационные материалы должны соответствовать требованиям законодательства РФ, в том числе требованиям Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ и Федерального закона "О средствах массовой информации" от от 27 декабря 1991 г. N 2124-1-ФЗ, а также условиям пункта 4.2.2 Оферты. 3.4. Компания вправе осуществлять проверку материалов Клиента на соответствие требованиям Договора и законодательства РФ как до начала оказания услуг по размещению, так и в любой момент после начала размещения материалов. 3.5. В случае выявления несоответствия рекламных и рекламно-информационных материалов условиям Договора и требованиям Законодательства РФ, Компания вправе отказать в размещении или прекратить размещение. 3.6. Клиент обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. С целью идентификации Клиента, Клиент предоставляет личную информацию (Ф.И.О.), а также реквизиты юридического лица. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Права и обязанности Компании: 4.1.1. Компания гарантирует обработку и сохранение полученных персональных данных Клиента согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", а также уничтожение либо обезличивание по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 4.1.2. Компания может использовать данные предоставленные Клиентом при регистрации, обеспечивая сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. Персональные данные Клиента никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства. 4.1.3. Компания вправе отклонять заявки Клиента на размещение материалов в случае несоответствия данных материалов разделу 4.2.2 Оферты. Стороны пришли к соглашению, что в случае несоответствия материалов требованиями п.3.3., 4.2.2. настоящей Оферты, оплаченные денежные средства Клиента за размещение данных Рекламных материалов не возвращается и являются материальной компенсацией Компании. 4.1.4. Компания обязуется соблюдать следующие правила размещения рекламы: - не изменять рекламные и рекламно-информационные материалы (за исключением правки грамматических и орфографических ошибок, не меняющих смысл текста). - самостоятельно вводить в текст публикации надписи, идентифицирующие ее как рекламу в соответствии с требованиями Федерального законодательства, а также обеспечивать иные требования закона. 4.2. Права и обязанности Клиента: 4.2.1. Регистрируясь на Сайте, Клиент тем самым соглашается получать информационные и рекламные сообщения от Компании на адрес электронной почты, указанный при регистрации. 4.2.2. Клиент обязуется не включать в состав Рекламных материалов элементов, нарушающих требования законодательства РФ. 4.2.3. Клиент не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам. 4.2.4. В случае размещения рекламы платных товаров и услуг, Клиент в заявке обязуется указать контактную информацию (адрес и телефон) по которому Клиент осуществляет прием претензий потребителей и иных третьих лиц в отношении рекламируемого товара (услуг) и т.д. 4.2.5. Клиент подтверждает Компании свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями Закона «О персональных данных». 4.2.6. Клиент разрешает Компании следующие способы связи (контакта) с ним: текстовое сообщение (SMS) и/или голосовое сообщение на номер телефона, почтовое письмо, электронное сообщение на электронный почтовый адрес. 5. Финансовые условия 5.1. Размещение Рекламы осуществляется только по предоплате путем перечисления денежных средств на счёт Компании. 5.2. Стоимость размещения Рекламы в указывается на Сайте отдельно для каждого вида рекламных сообщений. Итоговая стоимость размещения Рекламы генерируется при заполнении заявки на рекламу (Акцепта) Клиентом в зависимости от выбранных услуг и их количества. 5.3. Выбирая определенную услугу для размещения Рекламных материалов, Клиент согласен с указанной на Сайте стоимостью размещения. 6. Акцепт Оферты и заключение Договора 6.1. Клиент производит Акцепт Оферты в момент оплаты стоимости размещения Рекламы в соответствии с выбранными услугами. 6.2. Акцептом настоящей Оферты признается полностью заполненная заявка Клиента, а также оплата в адрес Компании стоимости размещения Рекламы. 6.3. Акцепт свидетельствует о полном и безоговорочном принятии Клиентом всех условий Оферты без каких-либо изъятий и (или) ограничений и равносилен собственноручному подписанию двухстороннего письменного Договора о размещении рекламы. 6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента направления Акцепта, а Компания приступает к выполнению своих обязательств по Договору с момента поступления денежных средств на ее счет. 7. Ответственность Сторон 7.1. Клиент несет полную ответственность за содержание рекламных материалов и соответствие их законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ, законодательству об интеллектуальной собственности, авторскому праву с учетом изменений и дополнений действующих на дату заключения оферты. В случае возникновения у Компании убытков, связанных с содержанием рекламных материалов, Клиент возмещает Компании причиненные убытки в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Компании. 8. Срок действия и изменение условий Оферты 8.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу и действует до момента отзыва Оферты Компанией. 8.2. Компания оставляет за собой право внести изменения в Оферту или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Компанией изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферта в сети Интернет по указанному в п. 8.1. адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. 9. Расторжение Договора 9.1. Договор может быть расторгнут: 9.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 9.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны. 9.1.3 В случае поступления жалобы/жалоб (при условии ее/их обоснованности) от третьих лиц о производстве оплаты оказанных услуг Клиентом за счет средств не принадлежащих Клиенту, администрация сайта денежные средства не возвращает. При этом, Компания ответственности за производство таких оплат не несет, так как Клиентом п.10.1 настоящей Оферты подтверждено, что оплата производится из собственных, принадлежащих лично клиенту, средств. 10. Гарантии 10.1. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путём Акцепта Оферты, Клиент заверяет Компанию и гарантирует, что Клиент: полностью ознакомился с условиями Оферты; полностью подтверждает свои данные, указанные при регистрации и что они принадлежат лично ему; полностью подтверждает, что оплата производится из собственных, принадлежащих лично ему, средств; полностью понимает предмет Оферты и Договора; полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора; поручает Компании размещение рекламы товаров, производство и (или) реализация которых не запрещены законодательством Российской Федерации или распространение рекламно-информационных материалов, не запрещенных законодательством РФ; дает согласие на обработку полученных Компанией персональных данных Клиента. 11. Прочие условия 11.1. Возникающие споры и разногласия Стороны разрешают путем переговоров, а также обязательным направлением претензии. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней со дня ее отправления. Если в результате проведения переговоров Стороны не пришли к общему соглашению, спор передается в Арбитражный суд Иркутской области. 11.2. В случае возникновения претензий потребителей, третьих лиц, в отношении рекламируемого товара (услуг и т.д.), Компания вправе передавать данным лицам контактную информацию Клиента, указанную в заявке. 11.3. Вся переписка сторон, включая обмен договорами, уведомлениями, претензиями имеет юридическую силу и не требует отправления оригиналов по почте. Стороны согласовали, что переписка между ними будет производиться с электронных адресов, пароли которых являются конфиденциальными и недоступны для третьих лиц. Электронная почта Клиента заполняется в Акцепте, e-mail Компании: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . 11.4. Компания гарантирует обработку и сохранение полученных персональных данных Клиента согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", а также уничтожение либо обезличивание по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 11.5. Акцептом настоящей Оферты Клиент дает согласие на обработку и сохранение полученных персональных данных Клиента согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" а также на уничтожение либо на обезличивание по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 12. Реквизиты Компании ООО «БайкалТелеИнформ» г. Иркутск, ул. Байкальская, 249. Почтовый адрес: 664075 Иркутск-75, а/я 40, тел. 23-04-11, р/с 40702810618350104166 в Байкальском Банке ПАО Сбербанк . г. Иркутск Кор.сч. 30101810900000000607 БИК 042520607 ИНН 3811073069