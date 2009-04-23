Наша услуга: публикация поздравлений на сайте для пожилых

Здравствуйте, дорогой читатель!

Портал moi-goda.ru с удовольствием предоставляет возможность поздравить близких, друзей, коллег в разделе "Примите наши поздравления!" Ведь это возможность не только сказать добрые слова в день юбилея или по поводу значимой даты - сеть Интернет навсегда сохранит эти слова, а значит и память о достойном человеке (или целом коллективе)!

Для того, чтобы публикация вышла на сайте, нужно:

1. Написать текст поздравления в форме ниже (максимальный объем - 3 тыс. знаков).

2. При желании - прикрепить фотографию героя публикации, памятный снимок.

3. Произвести оплату (стоимость услуги - 100 руб., НДС не облагается)

В момент оплаты произойдет отправка текста и фото в адрес редакции. Полученные и оплаченные поздравления размещаются на сайте в течение одного рабочего дня и остаются в архиве бессрочно.

\\форма оплаты\\

Осуществляя отправку текста поздравления и оплату, вы принимаете условия оферты (по ссылке).

Дополнительные вопросы по поводу данной услуги - по электронной почте commerce@moi-goda.