В сфере микрофинансирования появятся профессиональные стандарты

С начала июля в законную силу могут вступить два базовых профессиональных стандарта в сфере микрофинансирования. Первый из них касается управления рисками, второй – защиты прав потребителей. Оба они уже предварительно согласованы и в данный момент находятся на утверждении в Банке России. На подходе и третий профессиональный стандарт – он будет регулировать операции на финансовом рынке. Сейчас продолжается его разработка, а первый вариант текста должен быть представлен общественности к началу осени. Об этом стало известно во время IV Южнороссийского микрофинансового форума «Микрофинансирование-2017. Новейшая история», который состоялся на прошлой неделе в Ростове-на-Дону.

Как считают многие участники данного форума, доскональное соблюдение всех требований этих профстандартов должно привести к прозрачности и ответственности этого бизнеса. Также большинство представителей российских микрокредитных организаций сошлись на том, что сегодня уже совершенно очевидна необходимость создания Координационного совета саморегулируемых организаций МФК, который должен жестко и последовательно лоббировать интересы участников рынка. Кстати, это положение целиком и полностью поддержали главы двух отечественных СРО, работающих в сфере микрокредитования (это руководитель СРО «МиР» Эдуард Арутюнян, а также первый вице-президент «Опоры России», председатель Совета СРО НП «МСМФО «Единство» Павел Сигал).

В самом деле, перед всей данной отраслью сегодня стоят несколько признанных всеми ее участниками проблем. Среди них: регулярное изменение правил игры на рынке; наличие «серых» и «черных» кредиторов, отказ многих банков как кредитовать МФО, так и работать с их счетами; а также близкий уже переход на единый план счетов, стоимость которого для отдельно взятой организации, по примерным подсчетам, будет равна 8-10 млн рублей.

Многие из этих проблем потребовали от компаний, занятых в отрасли, принятия неотложных, а зачастую и нестандартных мер. Чтобы далее развивать свой бизнес, кто-то ищет и находит некие внутренние резервы, кто-то уходит в интернет, кто-то начинает работать с новыми финансовыми инструментами, а кто-то даже предоставляет микрозаймы без прописки – то есть, по упрощенной схеме.

Эти проблемы могут показаться несерьезными и надуманными, поскольку доля микрозаймов составляет едва ли 1% от общей суммы кредитов, предоставленных населению страны. Однако, как отмечают и участники рынка, и рядовые потребители, востребованность микрозаймов среди россиян сегодня остается весьма и весьма высокой.

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