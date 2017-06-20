TOY.RU оказала поддержку благотворительному проекту «Творческая мастерская»

14 апреля компания TOY.RU приняла участие в уникальном проекте «Творческая мастерская» Благотворительного фонда «Северная корона». Дети из 12 регионов 16 детских домов собрались на юбилейной десятой смене Проекта в лагере «Мечта» г. Подольск, чтобы продемонстрировать свои таланты и познакомиться с друг другом.

Творческий вечер для деток был полон сюрпризов. Ребята не только сняли собственные ремейки фильмов в различных жанрах, например: «Рапунцель» – детектив, «Черепашки ниндзя» – комедия, «Кикимора и Алладин» – мелодрама; но и познакомились с одним из известных актеров нашей страны – Дмитрием Дюжевым. На большой сцене в г. Подольске Дмитрий Дюжев поделился с маленькими подопечными Благотворительного фонда «Северная корона» секретами актерского мастерства и рассказал о своем жизненном пути. Дети с небывалым интересом задали вопросы актеру нашумевшего фильма «Бригада», а Дмитрий Дюжев охотно давал советы на будущее для малышей.

Приятным сюрпризом для ребят Проекта стала и встреча с компанией TOY.RU. Под шквал оваций заместитель генерального директора компании Коновалова Ирина Николаевна вручила каждому интернату самые желанные для детишек подарки.

Популярные куклы, феи, нашумевшие бластеры Нерф, настольные игры, игровые наборы «Щенячий патруль» – игрушки, о которых только могли мечтать дети, оказались в больших и красочных подарочных пакетах компании TOY.RU.

Мечты сбываются с TOY.RU !

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