Сдай нормы ГТО вместе с компанией Sportmen

В конце июля по всей России прошли летние фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди взрослых спортсменов. Возраст участников достигал 69 лет.

Праздник спорта проводился на областном и краевом уровнях. География фестиваля охватила Владивосток, Тюмень, Керчь, Грозный и многие другие города.

Комплекс «Готов к труду и обороне» был впервые создан в 1927-1928 годах под крылом самой крупной спортивной общественной организации СССР - Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). В 1928 году значок «ГТО» украшал одежду двух миллионов человек, а спустя несколько лет -- половины жителей страны. В 2014 году постановлением президента России комплекс ГТО был возрожден. Его главная цель - привлечь жителей современной России к занятиям физкультурой и спортом, вести активную пропаганду здорового образа жизни.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс введен в действие 1 сентября 2014 года. Он включает в себя несколько разновидностей физических упражнений и нормативы, состоящие из 11 ступеней.

Большое значение для выполнения комплекса ГТО имеют спортивные тренажеры. Выбор снарядов для тренировок продиктован удобством, продуманностью конструкции и надежной репутацией производителя. Неслучайно в дни проведения первого фестиваля ГТО спортсмены соревновались на тренажерах компании Sportmen - российского производителя спортивного оборудования, подтверждающего высокие стандарты отечественной спортивной индустрии.

Компания Sportmen возникла из некоммерческой молодежно-спортивной организации «Generation Workout». Она осуществляла свою деятельность в Белгородской области, участвуя в развитии физических тренировок на открытом воздухе. Специалисты компании использовали свой неоценимый практический опыт для производства уличных тренажеров.

За пять лет активной успешной деятельности компания Sportmen выпустила более пяти тысяч единиц спортоборудования для уличных тренировок, оснастила около 400 спортивных площадок.

Продукцию компании отличают такие преимущества как надежность, высокое качество сборки и доступные цены. Тестированием тренажеров Sportmen занимаются профессиональные спортсмены и эксперты. Разработанные специалистами компании технические условия одобрены соответствующими государственными органами. Продукция компании сертифицирована.

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