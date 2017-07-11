Россияне жить скромнее не желают

Как выяснилось, заявления россиян о тотальном уменьшении доходов и повальной экономии не совсем совпадают с реальным положением вещей. Это показало исследование, в котором приняли участие 1,5 тыс человек старше 18 лет, проживающих в городах и селах всех федеральных округов страны. Его результаты говорят о том, что в 2016 году нашим согражданам удалось хорошо сэкономить лишь на покупке одежды и обуви.

В самом деле, изначально планировали приобрести новую одежду и обувь 33% опрошенных, а осуществили это намерение лишь 27%. Также небольшой экономии удалось достичь на проведении отпусков: крупные расходы на эти цели рассчитывали сделать 12% россиян, а на деле их осуществили 10%. По прочим же статьям расходов наши сограждане пустились во все тяжкие, порой превышая свои планы в разы! К примеру, год назад покупку новой бытовой техники и электроники намечали 8% участников опроса, однако по факту высокотехнологичными обновками обзавелись 21% опрошенных. Похожая ситуация сложилась и на авторынке: если год назад новой машиной собирались обзавестись лишь 2% от нашей репрезентативной выборки, то в реальности такую покупку совершило в 3,5 раза большее количество участников опроса.

Дорогостоящий ремонт своих автомобилей произвели 8% россиян, хотя изначально о нем задумывалось вдвое меньшее количество людей. Впрочем, эту статью расходов довольно сложно планировать вперед – точно также как и ремонт, который может потребоваться в квартире. Кому-то внезапно пришлось ремонтировать вышедшую из строя сантехнику (подробнее здесь - http://xn--e1afgahogcgeeeq2m.xn--p1ai/poleznyie_sovetyi/otchistit_santehniku_ot_izvestkovogo_naleta) или отопительные приборы, а кому-то срочно понадобилось обновить интерьер – словом, ремонт квартир, дач и домов потребовал в прошлом году заметных трат у 15% респондентов, хотя предварительно такие траты предусматривали всего 9% опрошенных. Подобный незапланированный рост имел место и в части расходов на лечение - их пришлось понести 16% участников опроса, хотя планировал их лишь каждый второй из этой группы.

Кстати, сегодня о своих планах экономить каждую копеечку и не делать дорогостоящих покупок говорят 38% жителей страны – то есть, примерно столько же, сколько и год назад. Единственное отличие – 14% участников исследования уже сейчас собираются отлично провести следующий отпуск, понимая, что это потребует соответствующих расходов. А какими окажутся реальные результаты этих замыслов – увидим через год.

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