ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Россияне жить скромнее не желают

Ксения ДАВЫДОВА   
11 Июля 2017 г.
Изменить размер шрифта

Россияне жить скромнее не желают

Как выяснилось, заявления россиян о тотальном уменьшении доходов и повальной экономии не совсем совпадают с реальным положением вещей. Это показало исследование, в котором приняли участие 1,5 тыс человек старше 18 лет, проживающих в городах и селах всех федеральных округов страны. Его результаты говорят о том, что в 2016 году нашим согражданам удалось хорошо сэкономить лишь на покупке одежды и обуви.

В самом деле, изначально планировали приобрести новую одежду и обувь 33% опрошенных, а осуществили это намерение лишь 27%. Также небольшой экономии удалось достичь на проведении отпусков: крупные расходы на эти цели рассчитывали сделать 12% россиян, а на деле их осуществили 10%. По прочим же статьям расходов наши сограждане пустились во все тяжкие, порой превышая свои планы в разы! К примеру, год назад покупку новой бытовой техники и электроники намечали 8% участников опроса, однако по факту высокотехнологичными обновками обзавелись 21% опрошенных. Похожая ситуация сложилась и на авторынке: если год назад новой машиной собирались обзавестись лишь 2% от нашей репрезентативной выборки, то в реальности такую покупку совершило в 3,5 раза большее количество участников опроса.

Дорогостоящий ремонт своих автомобилей произвели 8% россиян, хотя изначально о нем задумывалось вдвое меньшее количество людей. Впрочем, эту статью расходов довольно сложно планировать вперед – точно также как и ремонт, который может потребоваться в квартире. Кому-то внезапно пришлось ремонтировать вышедшую из строя сантехнику (подробнее здесь - http://xn--e1afgahogcgeeeq2m.xn--p1ai/poleznyie_sovetyi/otchistit_santehniku_ot_izvestkovogo_naleta) или отопительные приборы, а кому-то срочно понадобилось обновить интерьер – словом, ремонт квартир, дач и домов потребовал в прошлом году заметных трат у 15% респондентов, хотя предварительно такие траты предусматривали всего 9% опрошенных. Подобный незапланированный рост имел место и в части расходов на лечение - их пришлось понести 16% участников опроса, хотя планировал их лишь каждый второй из этой группы.

Кстати, сегодня о своих планах экономить каждую копеечку и не делать дорогостоящих покупок говорят 38% жителей страны – то есть, примерно столько же, сколько и год назад. Единственное отличие – 14% участников исследования уже сейчас собираются отлично провести следующий отпуск, понимая, что это потребует соответствующих расходов. А какими окажутся реальные результаты этих замыслов – увидим через год.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 