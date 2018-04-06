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Размеры микрозаймов для бизнеса вырастут почти вдвое
Ксения ДАВЫДОВА   
06 Апреля 2018 г.
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Размеры микрозаймов для бизнеса вырастут почти вдвое

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, речь в котором идет об увеличении максимально возможной суммы микрозайма для малого и среднего бизнеса. Если этот документ благополучно пройдет все необходимые стадии, российские коммерсанты смогут занимать в микрофинансовых организациях не 3 млн рублей, как сегодня, а почти в два раза больше – 5 млн рублей.

Законодательную инициативу в данном случае проявило Правительство РФ, заинтересованное в развитии малого и среднего бизнеса на территории страны. По мнению государственных мужей, нововведения позволят предпринимателям реализовывать свои проекты, «пробуксовывающие» из-за недостатка финансирования. Так, член Комитета по финансовому рынку Евгений Шулепов поясняет, что бизнесменам бывает довольно сложно привлекать необходимые денежные средства, поскольку банки предъявляют довольно жесткие требования к заемщикам, а «потолок» микрокредитования составляет сегодня 3 млн рублей – чего, по мнению парламентария, недостаточно для реализации многих проектов.

Кстати, статистика свидетельствует, что в последнее время все больше российских предпринимателей становятся клиентами микрофинансовых организаций. Впрочем, в МФО обращается все больше обычных россиян, не отягощенных собственным бизнесом. Ничего удивительного – население страны уже давно оценило все плюсы такого кредитования. Ведь в МФО легко занять денег до зарплаты: оформление необходимых документов занимает не более часа, при этом вы получаете займ в день обращения. Эта процедура намного быстрее и легче банковского кредитования, к тому же многие граждане попросту не могут получить кредит в банке из-за низких размеров официального дохода или его отсутствия (до сих пор никто не отменял зарплат в конвертах).

Кроме того, если пользоваться микрозаймом несколько дней, то переплата не окажется существенной. К тому же, большинство микрофинансовых организаций имеют свои программы лояльности: к примеру, несколько вовремя погашенных микрозаймов вполне могут привести к существенному снижению процентной ставки. Некоторые МФО предоставляют льготный период: например, если вы вернули деньги в течение недели, проценты с вас взиматься не будут. Также во многих таких организациях существуют специальные условия для пенсионеров - в первую очередь речь идет о сниженной процентной ставке.

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