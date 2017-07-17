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ОНФ предлагает ужесточить наказания за незаконный вывоз мусора

Ксения ДАВЫДОВА   
17 Июля 2017 г.
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ОНФ предлагает ужесточить наказания за незаконный вывоз мусора

Похоже, борьба с мусором и несанкционированными свалками назрела не только на Ольхоне и Байкале в целом. Об этом говорит инициатива представителя Общероссийского народного фронта, который проживает в отнюдь не туристическом городе Мурманске. Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области (он же - эксперт региональной группы общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса) Максим Сахневич предложил ужесточить наказания за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, хранении и транспортировке отходов. По мнению активиста, пока санкции за такие нарушения остаются на нынешнем уровне, несанкционированные свалки в России – непобедимы.

Напомним, сейчас за такие экологические нарушения «отвечает» ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. К примеру, физическим лицам, не выполняющим экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами, данная статься «грозит» весьма незначительными штрафами в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Как показывает практика, чаще всего этому наказанию подвергаются водители грузовиков, которые предприниматели арендуют для «зачистки» последствий строительства или ремонта в виде крупногабаритного мусора. Кстати, зачастую такой мусор «хоронят» на огороженных участках, находящихся в частной собственности – с их хозяевами этот вопрос решается за умеренную мзду. И сегодняшние смехотворные штрафы – даже если их придется заплатить каждому нарушителю – эту систему одолеть не смогут.

«По итогам пленарного заседания медиафорума «Правда и справедливость», состоявшегося 3 апреля 2017 г., президент России, лидер ОНФ поручил правительству страны до 15 июля 2017 г. представить положения по усилению ответственности за нарушение правил обращения с твердыми бытовыми отходами. Право на благоприятную окружающую среду определено Конституцией РФ, однако на деле оно нарушается на каждом шагу», - утверждает Максим Сахневич.

Он также уверен, что заботиться о природе необходимо не только в Год экологии, которым, как известно, является для России нынешний 2017-й. И тогда вместо сброса твердых бытовых отходов где попало, в стране наконец-то установится цивилизованная система их вывоза и переработки (о том, как это должно быть организовано в идеале, можно узнать здесь - Вывоз мусора в Солнечногорске.

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