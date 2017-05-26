Некогда скучать

Пенсионеры, несмотря на изменение социального статуса, продолжают оставаться активной частью населения. Кого-то, к примеру, интересуют события, происходящие в стране и мире. Сейчас выходит в свет много новостных каналов, есть радиоресурсы, которые интересно освещают политическую и общественную жизнь. Если человек взрослого возраста на ты с Интернетом, там тоже можно найти разные площадки, грамотно и полно раскрывающие факты, не ловящие сиюминутные сенсации.

Сколько Россия должна США, антироссийские санкции, помощь Сирии и другие новости в ленте или в видеоформате, аналитические материалы – в курсе происходящего при желании может быть каждый. Еще интересную литературу, осмысливающую происходящее, предлагают библиотеки. Можно пойти на лекции политологов, научных деятелей, которые также сейчас практикуются для неравнодушных и мыслящих людей. Прослушав выступление здесь можно поделиться собственным мнением, поспорить или задать волнующие вопросы.

Если нравится помогать другим людям, присутствует желание сделать что-то на благо родного города (или менее крупного населенного пункта), выйдя на пенсию, не возбраняется стать деятельным общественником. Сейчас существует много объединений людей старшего возраста, работающих в этом направлении. Помощь в организации субботников, проведении праздничных мероприятий и т.д. Поле деятельности огромное. Можно начать работать и в волонтерских организациях, которые помогают детям-сиротам, детям, находящимся на длительном лечении в больницах, престарелым гражданам.

Тем, кто предпочитает не развивать кипучую деятельность, не заводить обширные связи и для которых достаточно контактов с родными, близкими и соседями, тоже есть возможности для проявления себя. Любая мама, находящаяся с маленьким ребенком дома, будет рада, если взрослый предложит погулять с ее малышом. А женщине высвободит таким образом время для домашних или еще каких-то неотложных дел.

В пенсионное время можно наконец-то обратить внимание на себя. Вспомнить об увлечениях, которые в молодости не удалось реализовать. Здесь также на помощь не только разного рода курсы (не всем по карману) и народные школы для людей старшего возраста, но и опять же Всемирная паутина. Интересуют вопросы долголетия – легко найти значительное количество ресурсов, единомышленников и начать укреплять здоровье и реализовывать в собственной жизни годами проверенные практики. Хочется освоить какой-либо вид творчества – стоит только набрать в поисковой строке. На выбор мастер-классы, пошаговые руководства, ценные советы, как избежать ошибок.

Оказывается, за пенсионным порогом может происходить не менее качественная и насыщенная, чем в молодости жизнь. Стоит только осмотреться, поразмыслить и начать действовать. Скучать некогда!

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