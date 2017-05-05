Наиболее привлекательными профессиями школьникам кажутся банковское дело, гостиничный сервис и флористика

Рейтинг запросов на наиболее популярных российских сайтах образовательной тематики показывает, что в предпочтениях молодёжи среди специальностей, которые можно получить в колледже, первое место сегодня занимает банковское дело – им интересуется 40,8 % посетителей данных порталов. На втором месте – профессия дизайнера, которой посвящено 37,3 % запросов, причем речь здесь идет о максимальном спектре значений слова «дизайн» (одежды, мебели, полиграфии, ландшафта, интерьера и т. д.). Третью позицию занимает гостиничный сервис (36,3 % запросов). Неудивительно, ведь в последние годы в России активно развивается «индустрия гостеприимства» и постоянно растет число гостиниц и отелей, где существует масса вакансий: от управляющих до горничных. Впрочем, горничные и домработницы не менее нужны и в сфере клинингового бизнеса (подробнее здесь - f-family.ru).

Четвертое место в перечне профессий, наиболее востребованных в колледжах - флористика (35,8 % запросов). Далее идет правоохранительная деятельность (35,5 %), где многих привлекает стабильная и довольно высокая зарплата, а также «привелигированное» положение на социальной лестнице. Эта специальность делит пятую строчку рейтинга с техникой и искусством фотографии – данная профессия набрала такое же количество запросов на «образовательных» порталах. Несмотря на то, что сегодня практически у каждого школьника имеется телефон со встроенным фотоаппаратом, они понимают, что профессиональные фотографы остаются по-прежнему востребованы – без них не обходится ни одно значимое событие и мероприятие.

Следующие по популярности профессии идут сплошной группой: это программирование в компьютерных системах (34,5 %), сестринское дело (34,5 %), биохимическое производство (34,3 %), лечебное дело (34,3 %) и преподавание в начальных классах (34,3 %). Хватает на таких порталах и запросов, посвященных специальностям стоматолога, технолога продукции общественного питания, архитектора. Внимание выпускников школ также привлекают и архитектура, туризм, право и организация социального обеспечения, экономика и бухгалтерский учёт, фармация (производство лекарственных средств и медикаментов). Вот только сегодняшних школьников, к сожалению, не особо интересуют профессии, наиболее необходимые реальному рынку труда: такие, например, как квалифицированные рабочие разных специализаций для промышленности, строительства и транспорта.

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