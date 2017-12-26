Главный ревизор полиции Петербурга получил 8 лет за взятку в 40 млн рублей

Продолжается разбирательство громкого дела о получении взятки бывшего чиновника Алексея Серединина от руководителей компании «Лаверны».

Это дело идет на рекорд сразу по нескольким обстоятельствам.

Во-первых, это фигура, а вернее пост подсудимого. Никогда в новейшей истории России столь высокий чиновник не был арестован за получение взятки. К тому же дело дошло до своего логичного завершения – был вынесен приговор подсудимому Серединину и его соучастнику в передачи взятки юристу Алексею Смирнову.

Во-вторых, сам размер взятки – многие посчитали, что 40 млн рублей – это крупнейшая взятка в истории министерства внутренних дел Российской Федерации. Естественно, крупнейшая взятка из дел, дошедших до суда.

В-третьих, это дело готовится побить рекорд или даже установить новые результаты по количеству переноса заседаний и написанных жалоб. Не зря бывший полковник Алексей Серединин призвал семерых адвокатов для своей защиты – буквально по каждому пункту обвинения судебные заседания приостанавливались или даже переносились. Большое количество жалоб было написано адвокатами в промежутках между заседаниями, что тоже увеличило срок рассмотрения этого дела. Да и сам юрист Алексей Смирнов показал весь свой «профессионализм», написав более тысячи жалоб будучи только в камере предварительного заключения. К тому же обладающий широкими и глубокими знаниями в области коррупции Серединин и Смирнов несколько раз меняли тактику поведения – то отказывались давать какие-либо показания, то обвиняли всех свидетелей в клевете и настаивали на организации заговора, то соглашались на сотрудничество со следствием.

Кроме того, с большим сомнением сами подсудимые относились к показаниям бывших топ-менеджеров и директоров компании «Лаверны». Сама история, когда руководство компании набрало большое количество кредитов, а затем попыталось быстро организовать банкротство компании не вызывает доверия. К тому же как отметили некоторые специалисты по экономике и банкротству компаний, помимо сомнительной деятельности основного руководства много вопросов к конкурсному управляющему, назначенному на период банкротства «Лаверны». Уж слишком много сделок было проведено с целью вывода активов компании на счета иностранных фирм. Все эти сомнительные сделки были одобрены конкурсным управляющим, как попытки спасти находившуюся на грани банкротства торговую сеть.

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