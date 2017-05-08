ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Электронные платежные системы: удобно, надежно и в духе времени

Ксения ДАВЫДОВА   
08 Мая 2017 г.
Изменить размер шрифта

Электронные платежные системы: удобно, надежно и в духе времени

Люди пенсионного возраста весьма активно осваивают интернет-пространство. Одним из современных критериев «продвинутости» старшего поколения являются знания и использование системы электронных денег. Похвастаться практикой такого способа хранения и пополнения средств, оплаты покупок и услуг и получения заработной платы может, конечно, не каждый. Но те, кто ориентируется в денежных потоках интернет-пространства, несомненно, выигрывает.

Через системы электронных платежей можно оплачивать различные государственные пошлины, коммунальные услуги и т.п. Если есть необходимость добавить средства на лекарства, путевку, обновить мебель, провести ремонтные работы в квартире или на даче или сделать подарок любимым внукам, можно взять займ онлайн на киви кошелек срочно. Клиент, владеющий электронным кошельком, может осуществлять покупки и перевозить средства за услуги, находясь в любой точке земного шара.

Чтобы иметь доступ к виртуальному обороту денег, необходимо зарегистрироваться в какой-либо системе электронных платежей: Яндекс Деньги, WebMoney, QIWI и т.д. Для этого пользователь сообщает личные данные, номер банковской карты, которая будет идти в связке с виртуальным кошельком, данные паспорта, собственную электронную почту и другую прописанную в условиях регистрации информацию. При регистрации в некоторых системах также необходимо отправить на выбранный ресурс сканы основных страниц паспорта, банковского пластика. Подробно о вхождении в разные платежные системы рассказывает информация, размещенная в сети Интернет, можно также найти понятно записанное видео (видеохостинг YouTube) с рассказом о каждом необходимом этапе.

Пользователь после проверки данных и регистрации становится владельцем электронного кошелька, который можно пополнять любыми законными способами. Виртуальные кошельки можно дополнять средствами и с мобильных телефонов. Чтобы осуществлять платежи, на электронный кошелек должна быть положена равноценная сумма денег, которую можно ввести через терминалы или банкоматы. При производимых клиентом в пределах электронного кошелька опциях платежная система получает определенную комиссию, обычно она высчитывается в процентном соотношении к сумме.

Нужно знать, что вывод средств (обналичивание электронных денег) может занять некоторое время. Это может быть три-пять дней. Поэтому если в планах за что-то произвести оплату, стоит предусмотреть люфт.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ, САДОВОДА И ОГОРОДНИКА Домашнему мастеруДомашнему мастеру: книги и товары Рукодельница Мода для пожилых Полезные мелочи Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Наша клумба На грядкахВ саду Дачнику на заметку Сохраняем урожай На подоконнике Товары для садоводов Книги по садоводству
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 