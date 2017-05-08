Электронные платежные системы: удобно, надежно и в духе времени

Люди пенсионного возраста весьма активно осваивают интернет-пространство. Одним из современных критериев «продвинутости» старшего поколения являются знания и использование системы электронных денег. Похвастаться практикой такого способа хранения и пополнения средств, оплаты покупок и услуг и получения заработной платы может, конечно, не каждый. Но те, кто ориентируется в денежных потоках интернет-пространства, несомненно, выигрывает.

Через системы электронных платежей можно оплачивать различные государственные пошлины, коммунальные услуги и т.п. Если есть необходимость добавить средства на лекарства, путевку, обновить мебель, провести ремонтные работы в квартире или на даче или сделать подарок любимым внукам, можно взять займ онлайн на киви кошелек срочно. Клиент, владеющий электронным кошельком, может осуществлять покупки и перевозить средства за услуги, находясь в любой точке земного шара.

Чтобы иметь доступ к виртуальному обороту денег, необходимо зарегистрироваться в какой-либо системе электронных платежей: Яндекс Деньги, WebMoney, QIWI и т.д. Для этого пользователь сообщает личные данные, номер банковской карты, которая будет идти в связке с виртуальным кошельком, данные паспорта, собственную электронную почту и другую прописанную в условиях регистрации информацию. При регистрации в некоторых системах также необходимо отправить на выбранный ресурс сканы основных страниц паспорта, банковского пластика. Подробно о вхождении в разные платежные системы рассказывает информация, размещенная в сети Интернет, можно также найти понятно записанное видео (видеохостинг YouTube) с рассказом о каждом необходимом этапе.

Пользователь после проверки данных и регистрации становится владельцем электронного кошелька, который можно пополнять любыми законными способами. Виртуальные кошельки можно дополнять средствами и с мобильных телефонов. Чтобы осуществлять платежи, на электронный кошелек должна быть положена равноценная сумма денег, которую можно ввести через терминалы или банкоматы. При производимых клиентом в пределах электронного кошелька опциях платежная система получает определенную комиссию, обычно она высчитывается в процентном соотношении к сумме.

Нужно знать, что вывод средств (обналичивание электронных денег) может занять некоторое время. Это может быть три-пять дней. Поэтому если в планах за что-то произвести оплату, стоит предусмотреть люфт.

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