1 июня – Всемирный день молока

Буквально через несколько дней, 1 июня, будет отмечаться Всемирный день молока. Впервые World Milk Day провели в две тысячи первом году. Инициатором чествования любимого многими продукта стала Продовольственная и сельхозорганизация Организации Объединенных Наций.

Миссия Всемирного дня молока – популяризация продукта и его производных среди людей, а также информирование населения о том, как работает молочная сфера. К слову, в России и молодые, и граждане в возрасте очень любят молочные продукты. Здесь осуществляют деятельность надежные и грамотные производители. Например, с прекрасным ассортиментом и условиями приобретения качественной молочной продукции брянского предприятия можно ознакомиться на сайте: http://www.milgrad.ru/.

У молока и молочных продуктов много полезных свойств. Употребляя разнообразную «молочку» в пищу, можно поспособствовать продлению красоты и молодости организма, надолго сохранить в порядке кости и зубы, иметь хорошее пищеварение и т.д.

А теперь интересные факты

Про молочные ванны, наверное, слышала каждая женщина. Но не каждая имела возможность испробовать их на себе. А вот супруга древнеримского императора Нерона Поппея Сабина в любой день могла доставлять себе такое удовольствие. Для полезной процедуры необходимо было молоко 500 ослиц. А взамен, естественно, красота. Кожа Поппеи была очень (можно позавидовать) нежной и гладкой. Наверное, стоит хоть разик попробовать!

У каждого народа есть свои кисломолочные продукты. У русских людей это сметана и творог, у казахов – айран, а у украинцев – варенец.

Раньше, чтобы получить сливки, молоко отстаивали в течение двадцати четырех часов. За это время жидкость как бы делилась на два «лагеря». Вверху находилась жирная часть, а внизу – с малым содержанием жира. Верхнюю часть убирали и использовали. Это и были сливки.

Ученые обнаружили, что в грозу молоко может скиснуть даже в холодильнике. Всему причиной являются длинноволновые электромагнитные импульсы, которые обладают способностью «внедряться» в любое вещество.

Сколько молока потребуется, чтобы получить килограмм сыра? Оказывается для этого необходимо десять литров. А для получения килограмма масла – двадцать один. Сразу отпадает вопрос, почему натуральные качественные сыр и масло такие дорогие.

Молоко можно не только пить. Еще им можно освежить вид клавиш или усилить блеск зеркал.

Мыть посуду из-под молока лучше сначала в холодной воде, а потом уже в горячей.

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