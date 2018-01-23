Жизненно важные лекарства промаркируют в 2018 году

Уже почти год назад в Сочи более четырех тысяч человек приняли участие в Российском инвестиционном форуме. На данном мероприятии были подняты важнейшие стратегические вопросы, имеющие отношение к глобальным проектам развития.

Главными участниками данного мероприятия стали члены законодательной власти, исполнительных органов, главы самых важных регионов, а также наиболее влиятельные деятели и иностранные бизнесмены.

Форум начал свою активную и плодотворную работу 27 февраля. Тогда же и было принято одно из наиболее горячо обсуждаемых решений, которое зацепило не только крупных и влиятельных людей, но и простых граждан страны. Речь идет о маркировке лекарств.

Именно на РИФ-2017 в Сочи было решено, что, начиная с 2018 года, маркировку будут проходить не только лекарственные препараты, входящие в полный список «7 нозологий», а и препараты, которые относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарствам. В это число войдут и дротаветин, и лидокаин, и дженерик силденафил, и множество других лекарственных средств, добавок и витамин.

При этом, стоит отметить, что министр здравоохранения Вероника Скворцова уверила, что данное изменение никаким образом не отразится на цене препаратов для обычных покупателей.

В чем преимущество маркировки аптечных товаров?

Безусловно, самое главное преимущество данного шага со стороны министерства здравоохранения заключается в том, что абсолютно любой желающий сможет без проблем проверить легальность того или иного продукта. Для этого достаточно просто иметь под рукой смартфон, который предоставит достоверную информацию о препарате. Еще один вариант максимально быстрой проверки лекарств на легальность – это специальный сканер в самой аптеке. С его помощью также производить подобные операции.

Данное решение является достаточно разумным и ожидаемым.

Если до этого времени по программе «Семь нозологий» лекарства получало преимущественное меньшинство населения, при этом в список этих лекарств входили лишь дорогостоящие препараты специального назначения, то впредь дело будет касаться абсолютно каждого. Безусловно, дорогостоящие препараты должны проходить особый контроль и проверку, особенно когда мы имеем дело с редкими и серьезными заболеваниями. Однако, покупая в аптеке лекарственное средство от насморка, желудка или сердца, вы вряд ли хотите наткнуться на подделку, которая в лучшем случае не поможет, а в худшем – приведет к усугублению проблемы, или возникновению осложнений.

В чем минус данной программы?

Казалось бы, программа замечательная. Отлично, когда вы самостоятельно без каких либо сложных операций или специальных запросов, не зная фармакологию, можете без проблем проверить любое средство из списка жизненно важных и необходимых. При этом, даже после полного прохождения маркировки всех средств, не все аптеки будут оборудованы специальными аппаратами для проверки медикаментов. Таким образом, если у вас нет смартфона, вы не сможете проверить товар. Еще один момент – это пожилые люди, плохо владеющие современными технологиями. Им будет достаточно сложно ознакомиться с новой системой и привыкнуть к ней.

Пока радует и успокаивает то, что ценовая политика никак не изменится, и мы сможем купить силденафил, ранитидин, аспирин и прочие необходимые важные лекарственные препараты и жизненно необходимые лекарства по привычной и доступной цене.

Нам остается верить и надеяться, что данная программа все же будет полноценно реализована в 2018 году, и как можно раньше начнет приносить свои плоды, в виде снижения поддельных лекарственных средств на прилавках аптек.

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