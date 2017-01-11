Врачи прогнозируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В новогодние праздники ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ была стабильной, в ряде регионов произошло снижение заболеваемости, об этом сегодня сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре. При этом возвращение после каникул детей в сады и школы, а взрослых - на работу, увеличит вероятность новой волны вирусных инфекций.

Точные данные о ситуации в регионах ведомство представит в ближайшие дни, но судя по сообщениям региональных управлений, в большинстве территорий длинные каникулы благоприятно сказались на уровне заболеваемости. Лишь в единичных регионах специалисты подтверждают превышение эпидемических порогов.

За время каникул болеваемость снизилась, но расслабляться рано

В связи с этим в Волгограде, например, школьные каникулы продлили до 15 января, а в Санкт-Петербурге, где эпидемии нет, решено усилить "утренние фильтры" на входе в школы. В большинстве же регионов ситуация спокойная. Во Владимирской области уровень заболеваемости вдвое ниже эпидпорога, в Калуге количество заболевших уменьшилось на 30%. "Это связано с уменьшением общения контактов в рабочих коллективах, с разобщением детских коллективов во время каникул", - пояснили "РГ" в федеральной службе. Кроме того, считают в ведомстве, на ситуации положительно сказался высокий охват населения профилактическими прививками. Их сделали в этом сезоне около 40% россиян.

В то же время расслабляться рано: каникулы закончились, с возобновлением большого количества контактов грипп снова перейдет в наступление.

Поэтому нельзя забывать о профилактических мерах:

регулярно промывать носоглотку соляным раствором,

больше времени проводить на воздухе, и меньше - в многолюдных местах.

"В связи с возобновлением учебного процесса и началом подъема заболеваемости ОРВИ родителям детей с признаками заболевания рекомендуется немедленно обращаться за медицинской помощью, вызывать врача на дом", - рекомендуют в Роспотребнадзоре.

А Росздравнадзор, в свою очередь, напомнил аптекам о необходимости иметь неснижаемый запас противовирусных и противопростудных лекарств. Ажиотажного спроса на них пока нет, подтвердили "РГ" в Аптечной гильдии.