Стоматология: новости и интересные факты

Зубы, к сожалению, не способны к самовосстановлению, и поэтому стоматологические заболевания обязательно нужно лечить и не доводить до тяжелых и весьма болезненных проявлений.
Например, есть такое заболевание как периодонтит. Оно редко возникает как первичное, скорее развивается как осложнение хронического воспаления пульпы зуба или если было произведено некачественное лечение каналов корня. Заболевание имеет разные формы и много общих проявлений клиники. И поэтому для точной постановки диагноза пациента обследуют дополнительно. Если диагноз подтвержден, обязательно нужно идти к врачам. К примеру, качественное лечение периодонтита в Санкт-Петербурге предлагает одна из стоматологических клиник культурной столицы.
Это интересно:
- Хронические формы периодонтита часто не имеют четких клинических проявлений.
- Периодонтом в медицине именуется ткань, которая окружает корни зуба и удерживает его в альвеоле.
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Г. Кристенсен, доктор медицинских наук, рассказал о нюансах при использовании композитных материалов. По сравнению с другими реставрационными материалами композиты имеют меньший эксплуатационный срок. Но если их правильно использовать, высказал мнение специалист, то композиты будут служить долгое время и выигрывать в эстетических параметрах. Например, одно из наблюдений Кристенсена состоит в том, что чем меньше размер копмозитной реставрации, тем служить она наоборот будет больше. Наблюдение второе. Если стоматолог неверно полимеризует материал, то этим он сократит срок использования реставрации. При полимеризации световой источник нужно расположить перпендикулярно поверхности пломбы, уход в сторону в пять градусов и дальше может сократить срок службы реставрации. Еще один из советов Кристенсана в том, что препарированный зуб должен подлежать дезинфекции, чтобы были уничтожены следы-невидимки бактерий в полости.
Интересные факты
Оказывается, древние японские стоматологи удаляли зубы не разными (древними же) приспособлениями, а просто голыми руками.
Эмаль зуба является самой твердой тканью, которую производит организм человека.
У однояйцевых близнецов иногда наблюдается нехватка одного и того же зуба.
Бор является основным инструментом зубного доктора. Бор был изобретен в тысяча семьсот девяностом году. Его автор – Джон Гринвуд.
Фараонам вставляли зубы из слоновой кости. К здоровым зубам протезы прикреплялись посредством золотых нитей.
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