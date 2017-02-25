Стоматологи рассказали о способах безопасно отбелить зубы

Отбеливание зубов – это сейчас чуть ли не самая популярная и востребованная процедура среди тех, которыми приходится заниматься стоматологам. И не удивительно. Ведь, если опросить людей на улице или в каком-нибудь торговом центре, выяснится, что почти все хотят, чтобы их зубы стали белее. Сложился стереотип, что именно белоснежная улыбка - символ успеха. В немалой степени этому поспособствовали популярные актеры, певцы и даже политики.

Однако редко, кому удается сохранить белизну своих зубов.

«Дентин, расположенный под эмалью, - поясняют специалисты московской сети стоматологических клиник "Зууб.рф», - желтого оттенка. Чем толще эмаль, тем, соответственно, белее зубы, но эмаль со временем истончается, и зубы рано или поздно желтеют, даже если за ними следить и ухаживать».

На их цвет влияет и генетическая предрасположенность, и курение, и кофе, и чай.

Стоматологи вообще предупреждают, что если продукты способны окрасить одежду или бытовые предметы, они вполне могут изменить цвет и зубной эмали. Тогда получается, что для белоснежной улыбки вредно абсолютно всё, не исключая даже воду, потому что избыток в ней фтора также скажется на цвете эмали.

Современные технологии предоставляют несколько путей разрешения этой проблемы.

Можно использовать капы - пластиковые «футляры», которые надеваются на зубы. Несмотря на то, что это домашний способ отбеливания зубов, каждому пациенту необходимо изготавливать капы индивидуально. И делается это в клинике. Кроме того, само по себе такое отбеливание необходимо проводить под контролем стоматолога.

Более эффективным станет отбеливание зубов непосредственно в кабинете. Врачи «Зууб.рф» подчеркивают, что перед каждым отбеливанием необходимо провести диагностику ротовой полости пациента. Во-первых, чтобы привести зубы пациента в порядок, а во-вторых, чтобы выбрать подходящий способ отбеливания.

Одной из самых передовых и безопасных считается процедура с использованием системы Zoom-3. Принцип ее действия следующий. На зубную эмаль наносят специальный состав, а затем «проходятся» по ней лазером. Благодаря этому смесь, содержащая фосфат кальция и перекись водорода, начинает выделять кислород, который, в свою очередь, разрушает пигмент. После процедуры поверхность зубов пациента обрабатывают укрепляющим гелем. Полчаса – и зубы белее.

Еще один способ отбеливания зубов, который рекомендуют стоматологи «Зууб.рф» - Belle. Он хорош тем, что подходит даже для очень чувствительных зубов. После нанесения отбеливающего геля и воздействия на него специальной лампой эмаль укрепляют реминерализующим гелем. Таким образом, за 3-4 сеанса зубы можно осветлить на 10-13 тонов.

Однако бывает, что потемневший зуб не поддается внешним способам отбеливания. Так происходит, когда цвет зуба меняется в результате пломбирования красящим материалом. Тогда применяют внутриканальное отбеливание или, как его еще называют, эндоотбеливание. Эта процедура более долговременная и трудоемкая. Суть ее в том, что отбеливающий гель помещают внутрь зубной полости. Перед процедурой необходимо обязательно сделать рентген, который должен показать качество проведенного ранее лечения, чтобы, если необходимо, устранить вторичный кариес. После того, как гель помещен в зубную полость, ее закрывают временной пломбой, а через две недели оценивают результат. Если он устраивает и стоматолога, и пациента, на этом этапе производят полную реставрацию зуба. Если нет, то красящий гель снова закачивается в зуб, и процедура повторяется, пока желаемый эффект не будет достигнут. Эндоотбеливание можно проводить не чаще раза в год.

У каждого способа отбеливания есть и свои противопоказания. Поэтому врачи «Зууб.рф» советуют не экспериментировать, а идти за белыми зубами к стоматологам.

Специалисты настоятельно рекомендуют после процедуры отбеливания следовать нескольким правилам, чтобы результат сохранился как можно дольше. Надо исключить, как минимум, на 3 дня курение, кофе, крепкий чай и прочие продукты с окрашивающими добавками. Повредить может также паста, содержащая фтор. Рот следует ополаскивать после каждого приема пищи и не реже раза в полгода приходить на профилактический осмотр.

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