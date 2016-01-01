Созданы новые лекарственные препараты от гепатита С

В настоящее время все исследователи проводящие опыты и испытания пришли к единому мнению, что гепатит С – это заболевание, которое достаточно сложно вылечить, но возможно. Те лекарственные препараты, которые были созданы совершенно недавно, такие как Софосбувир, Даклатасвир и другие позволили снизить количество больных, правда пока что на самых развитых территориях земного шара. Скажем так, не каждая страна и не каждый житель слаборазвитых стран, может себе позволить купить такие препараты.

Этот препарат получают некоторые больницы, правда не каждый житель данных стран получает должное обследование и должное лечение. Гепатит С уже давно мучает людей стран Европы, а также борется давно с данным заболеванием Африка, Ирак, Иран, Сирия, Южная Америка и другие. В России данное заболевание появилось не так давно, но уже успело развиться быстрыми темпами. Сегодня гепатит С проявляет себя как эпидемическое заболевание. По последним подсчетам исследователей уже более 3% людей всего земного шара больны данным гепатитом С.

Эти подсчеты катастрофические, ведь 3% - это очень много. Согласно последним подсчетам сделанным за последние несколько лет уже более сотни тысяч людей по всему земному шару, проходящие курс терапии препаратами Даклатасвир и Софосбувир, полностью излечились.

Препараты индийского происхождения, при этом не оригиналы американских ученых, пусть и не обладают сильнодействующим составом, однако могут лечить гепатит, блокировать распространение вируса, а также они не вызывают серьезных и явных побочных эффектов, не влияют негативно на другие органы и при этом доступен в цене.

Стоимость даклатасвира в среднем составляет от 100 до 500 долларов. В зависимости от какой компании вы приобретаете дженерик. В этом ключе выигрышно смотрится компания Natco Pharma Ltd (Индия). Стоимость дженерика в данной компании составляет 150 долларов. Прием лекарственных средств очень прост, по одной таблетке в день, в течении всего месяца. Таблеток по стандарту 28, и прием должен быть не только ежедневным, но и ежечасным, то есть в одно и тоже время.

Минимальный терапевтический курс составляет 2-3 месяца, при остром гепатите, если же человек обладает хронической стадией, то минимальный курс составляет полгода – год. Хроническую стадию очень сложно вылечить, как и любое другое хроническое заболевание, поэтому всегда говорят, чем раньше начнете лечение, тем раньше вы избавитесь от заболевания. Стоимость даклатасвира в Москве не настолько высокая, чтобы невозможно было заказать препарат.

Дженерик обладает высокой результативностью, ностоит иметь ввиду и побочные эффекты.

Заказать индийские препараты против гепатитов в аптеках практически невозможно. Очень мало аптек в России, которые сотрудничают с компаниями из Индии. Поэтому лучше всего купить даклатасвир в интернет-аптеке, например, такой как «Индия-экспресс».

Источник: india-expres.ru/daclatasvir

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