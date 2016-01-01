Созданы новые лекарственные препараты от гепатита С

В настоящее время все исследователи проводящие опыты и испытания пришли к единому мнению, что гепатит С – это заболевание, которое достаточно сложно вылечить, но возможно. Те лекарственные препараты, которые были созданы совершенно недавно, такие как Софосбувир, Даклатасвир и другие позволили снизить количество больных, правда пока что на самых развитых территориях земного шара. Скажем так, не каждая страна и не каждый житель слаборазвитых стран, может себе позволить купить такие препараты.
Этот препарат получают некоторые больницы, правда не каждый житель данных стран получает должное обследование и должное лечение. Гепатит С уже давно мучает людей стран Европы, а также борется давно с данным заболеванием Африка, Ирак, Иран, Сирия, Южная Америка и другие. В России данное заболевание появилось не так давно, но уже успело развиться быстрыми темпами. Сегодня гепатит С проявляет себя как эпидемическое заболевание. По последним подсчетам исследователей уже более 3% людей всего земного шара больны данным гепатитом С.
Эти подсчеты катастрофические, ведь 3% - это очень много. Согласно последним подсчетам сделанным за последние несколько лет уже более сотни тысяч людей по всему земному шару, проходящие курс терапии препаратами Даклатасвир и Софосбувир, полностью излечились.
Препараты индийского происхождения, при этом не оригиналы американских ученых, пусть и не обладают сильнодействующим составом, однако могут лечить гепатит, блокировать распространение вируса, а также они не вызывают серьезных и явных побочных эффектов, не влияют негативно на другие органы и при этом доступен в цене.
Стоимость даклатасвира в среднем составляет от 100 до 500 долларов. В зависимости от какой компании вы приобретаете дженерик. В этом ключе выигрышно смотрится компания Natco Pharma Ltd (Индия). Стоимость дженерика в данной компании составляет 150 долларов. Прием лекарственных средств очень прост, по одной таблетке в день, в течении всего месяца. Таблеток по стандарту 28, и прием должен быть не только ежедневным, но и ежечасным, то есть в одно и тоже время.
Минимальный терапевтический курс составляет 2-3 месяца, при остром гепатите, если же человек обладает хронической стадией, то минимальный курс составляет полгода – год. Хроническую стадию очень сложно вылечить, как и любое другое хроническое заболевание, поэтому всегда говорят, чем раньше начнете лечение, тем раньше вы избавитесь от заболевания. Стоимость даклатасвира в Москве не настолько высокая, чтобы невозможно было заказать препарат.
Дженерик обладает высокой результативностью, ностоит иметь ввиду и побочные эффекты.
Заказать индийские препараты против гепатитов в аптеках практически невозможно. Очень мало аптек в России, которые сотрудничают с компаниями из Индии. Поэтому лучше всего купить даклатасвир в интернет-аптеке, например, такой как «Индия-экспресс».
Источник: india-expres.ru/daclatasvir
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Усталость без причины — признак астении
Астения – это нервно-психическая слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна. Астения является стержневым или сквозным синдромом при многих болезнях. Она может быть как дебютом (начальным проявлением), ...
Холодное уксусное обёртывание
Это наиболее эффективная процедура, которая может применяться как для лечения острых заболеваний с высокой температурой, так и в случае хронического течения болезней. Применять уксусные обёртывания можно в лю...
Что делать, если пазухи воспалились?
Не смотря на все достижения медицины, разработанные методики и изобретенные препараты, лечение гайморита может длиться месяцами. А некоторые люди не могут побороть гайморит годами. Лучше гайморитом не болеть...
Физзарядка от академика Амосова
Старение - сложный многообразный процесс, зависящий не только от биологических причин, но и от социальных условий жизни, которые определяют материально-бытовые факторы, условия окружающей среды на производств...
Биологически активные добавки: какими они должны быть
Развитие фармацевтической промышленности, биотехнологии, химии, внедрение суперсовременных технологий переработки растительного и иного сырья для получения высокочистых биологически активных соединений и их к...
Не ешьте капустную кочерыжку!
В любой капусте чрезвычайно много лекарственных веществ и витаминов. Не случайно капустный рассол популярен как общеукрепляющий напиток. Тот же рассол и свежий капустный сок содержат ещё и витамин U, способст...