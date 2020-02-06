Современное высокотехнологичное оборудование ГКОБ №1 – результат модернизации шести ведущих клиник столицы

Департамент здравоохранения Москвы разработал проект по модернизации онкологической помощи населению столицы. В проект по модернизации онкопомощи вошли шесть ведущих клиник, одной из которых является Городская клиническая онкологическая больница №1.
На базе этих клиник создаются современные центры с широким спектром диагностических и лечебных возможностей.
Важной частью данного проекта является модернизация патоморфологической службы Москвы, в рамках которой Центр патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики Онкологической больницы №1 был оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. По словам специалистов, подобная техника позволяет максимально автоматизировать процесс обработки диагностического материала, сократить сроки проведения патоморфологических исследований, а также значительно повысить эффективность диагностики и лечения онкологических заболеваний, в том числе, с использованием таргетных препаратов.
«Основная цель этого проекта – выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях, что позволит подобрать наиболее адекватную терапию для каждого нуждающегося пациента», - говорит руководитель центра патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики ГКОБ №1 Вяльцева Юлия Юрьевна.
«В условиях онкологической больницы крайне важна скорость постановки диагноза, - отмечает главный врач ГКОБ №1 Галкин Всеволод Николаевич, - и автоматизация процесса исследования биоматериала играет важнейшую роль. Благодаря новому оборудованию улучшится качество препаратов и более чем в 2 раза увеличится скорость верификации диагноза, что крайне важно в вопросах лечения онкологических заболеваний».
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