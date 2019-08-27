Рак кишечника: еще один провокатор – жаренная на растительном масле пища

К развитию раковых опухолей в кишечнике ведет жареная на растительном масле еда. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского университета после проведения экспериментов над мышами, выводы опубликованы в пресс-релизе на сайте Американской ассоциации по изучению рака.

Так, ученые давали грызунам рапсовое масло, широко применяемое для приготовления фастфуда.

Эксперимент показал, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных элементов в кровеносной системе, что провоцирует рост опухолей.

О вреде жареной пищи не поспоришь. Об этом то и дело говорят разные исследования ученых. И стоит, наверное, больше внимание уделять своему питанию, особенно нам, людям взрослым. Полезные публикации на эту тему можно, кстати, прочитать здесь.

И с новостями онкологии тоже знакомиться необходимо, тревожный вопрос, непростой и всегда актуальный. Вот некоторые из последних заголовков:

По инф. rosbalt.ru

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