Протезирование зубов для пенсионеров

Для многих пенсионеров острым вопросом является шаткость и выпадение зубов. К сожалению, большинству из них (даже работающим) не по карману оплата зубопротезирования в частной клинике. Вот почему многим интересно, как воспользоваться действующей во всех регионах России специальной программой по предоставлению льгот на протезирование зубов.

Кто входит в программу?

Перечень категорий пенсионеров, на которых распространяется действие программы, установлен Федеральным законом № 178-ФЗ от 17.07.1999 года:

лица, вышедшие на пенсию по возрасту;

малоимущие и безработные;

ветераны войны 1941-1945 гг.;

владельцы почетного звания «Ветеран труда» ;

; военные пенсионеры.

За каждым регионом остается право расширить этот список, добавив в него:

ликвидаторов аварии на ЧАЭС;

работники тыла в период ВОВ;

блокадников Ленинграда ;

; репрессированных и т.д.

Как воспользоваться льготой?

Необходимо встать в очередь, предоставив (лично или через доверенное лицо) в отделение Социальной защиты населения:

справку с поликлиники о наличии медицинских показаний к вставке зубных протезов; паспорт; удостоверение пенсионера; полис ОМС; справку о доходах (размере пенсии и ЕДВ).

Получив одобрение комиссии, пенсионер получает талон на бесплатную вставку зубов и список ближайших стоматологий, в которые можно обратиться.

ВНИМАНИЕ!

Получить талон без очереди могут пенсионеры с:

онкологией полости рта, языка или пищевода;

патологией органов кроветворения;

ранее перенесенной сложной операцией на желудочно-кишечном тракте;

полной адентией по причине серьезной травмы.

Что важно знать?

Бенефициар может рассчитывать исключительно на бесплатную установку дешевого съемного протеза из акрила, так как льгота не распространяется на установку конструкции из металлокерамики и керамики.

При наличии аллергии на пластмассу, программой предусматривается вставка протеза из более дорогого материала, но только при согласии пациента оплатить разницу в цене.

Гарантия на вставленный протез — 12 месяцев. Что делать, если изделие сломалось скажем через 2 года? Программа предусматривает предоставление льготы только один раз в 5 лет, поэтому придется подождать или же обратиться в частную клинику.

Можно ли рассчитывать на льготу в частной клинике?

С целью привлечения клиентов во многих частных стоматологиях периодически проводятся акции на льготное протезирование зубов для пенсионеров со скидкой до 20%. Отслеживая подобные акции в интернете, можно решить свои стоматологические проблемы за доступную цену.

К тому же все клиники помогают оформить платеж за стоматологические услуги на трудоустроенного члена семьи, благодаря чему ему вернут 13% от стоимости в виде налогового вычета.

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