Представьте: по фото дадут ответ, нужно ли вам обращаться к врачу





Современное здравоохранение приблизят к россиянам с помощью гаджетов.

Технологический прогресс, уверенно вторгающийся во все новые сферы человеческой жизни, добрался и до медицины. Согласно планам российских властей, развитие телемедицины и дистанционного консультирования пациентов сможет уже довольно скоро повысить качество и доступность отечественного здравоохранения.

Планы по цифровизации медицины и развитию врачебных услуг на базе новых технологий обсуждались в рамках выездного заседания Совета Федерации, прошедшего в среду в Самаре. Как констатировали собравшиеся, в настоящее время большинство российских регионов не располагают заметными телемедицинскими технологиями, что не позволяет их жителям получать первичную медицинскую помощь дистанционно. Между тем возможность удаленной консультации врача могла бы заметно снизить нагрузку на поликлиники, особенно при массовых простудах или в разгар эпидемии гриппа.

Во многих странах мира такая возможность у пациентов уже есть. Кроме консультаций со специалистом телемедицина обеспечивает широкий спектр врачебных услуг — от проведения консилиумов до удаленной постановки диагноза. Жители России теоретически уже сегодня могли бы всем этим пользоваться, но законодательство пока такого функционала не предполагает.

— Технологически мы сегодня готовы к развитию телемедицины. Уже есть реализованные проекты, — рассказал на встрече в Самаре председатель совета Фонда «Цифровая долина Сочи», член Совета по развитию цифровой экономики СФ ФС РФ Антон Немкин. — Необходимо, чтобы была некая синергия между властями, врачами и пациентами. Поэтому в ближайшее время прорывом должно стать именно вовлечение россиян в цифровизацию в сфере телемедицины. Мало систему сделать, надо, чтобы она еще и эффективно работала.

О том, что современные технологии способны буквально преобразить привычную нам медицину, рассказал «Комсомольской правде» директор Института клинической медицины Сеченовского университета, профессор Филипп Копылов.

— Телемедицина открывает совершенно новые перспективы в плане взаимодействия между врачом и пациентом, — заявил он. — Это, например, удаленный мониторинг жизненно важных функций, контроль приема лекарств, существенное повышение приверженности за счет того, что пациент может находиться на постоянной связи с врачом, это функции удаленного скрининга и удаленной постановки диагноза. Представьте — вы послали фото и вам пришел ответ, нужно ли обращаться к врачу?

Профессор Копылов уверен, что одной из ближайших возможностей телемедицины, которая станет очень востребованной российскими пациентами, будет интерпретации данных медицинских анализов.

— Из лаборатории приходят анализы в виде цифр, которые вам ничего не говорят. Полноценно интерпретировать их может только видящий общую картину врач, но в общих чертах, особенно при больших превышениях значений, либо врач, либо даже робот может подсказать, к какому врачу следует обратиться и насколько срочно. Такие подсказки пациентам будут развиваться в первую очередь, — пояснил он.

К сожалению, пока такие решения если где-то в России и встречаются, то очень редко, и они не представляют собой единого комплекса услуг, поддержанного государством. Максимум, что дает цифровая медицина жителям мегаполисов — это возможность записаться на прием к врачу или отменить запись, не приходя в поликлинику.

— Сегодня звучала идея о том, что крупные регионы могут поделиться своими успехами. Москва предлагает распространить свою информационную систему на другие регионы, чтобы не ждать внедрения информационной системы там, а сразу предоставлять возможность осуществлять обработку медицинских данных на московских мощностях, — прокомментировал заседание Совета Федерации Антон Немкин. — Региону уже не надо внедрять свою дорогостоящую и сложную информационную систему, он берет уже обкатанную в Москве и получает удаленный доступ. Я считаю, что это очень поможет цифровизации.

Похоже, теперь можно надеяться на то, что телемедицина в нашей стране получит новый импульс к развитию. Однако сделать предстоит еще много — и на уровне законодательного регулирования, и для внедрения новых решений в практику, и для обучения врачебного сообщества высоким технологиям.

Наверное, любой человек двумя руками проголосует за развитие телемедицины. Пока ведь в больницы и не набегаешься. Дикие очереди к терапевтам, к узким специалистам вообще попасть иногда – из области фантастики. А если врач сможет быть на связи дистанционно – это существенно облегчит жизнь. Актуально будет для многих удаленная постановка диагноза, к примеру. Заболевшей маме, которая не может отойти от грудного ребенка. Человеку в возрасте – для некоторых людей ведь иногда и просто проблема ходить. И для работающих – поход к врачу может занять не меньше полдня, вряд ли такому работодатель обрадуется. Скорее бы уже всё это начало претворяться в реальность, технологически развиваться обязательно надо. 21-й век на дворе!

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