Правила страховой медицины: как отстоять свои права на бесплатное лечение

Более половины граждан утверждают, что им приходилось платить за обследование или лечение, которое, по их мнению, они должны были получить бесплатно. Таковы результаты опроса ВЦИОМ. "РГ" собрала "коллекцию" самых типичных, часто встречающихся случаев "развода" пациентов на деньги. Как себя вести и как отстаивать свои права, "РГ" рассказала Людмила Романенко, Межрегиональный союз медицинских страховщиков.

Где начинается платная медицина?

Готовя пациента к операции, врач должен предложить ему, в первую очередь, медицинское изделие, включенное в перечень. В этом случае лечение, включая и имплантируемое изделие, будет для пациента бесплатным.

В стоматологической поликлинике рентген больного зуба сделали бесплатно. Но когда врач приступил к лечению, предупредил, что обезболивающий укол надежным анестетиком и светоотверждаемая пломба - только на платной основе. Можно ли по полису ОМС получить услуги стоматолога полностью без подобных "доплат"?





Людмила Романенко: Стоматологическая помощь входит в перечень базовой медицинской помощи, которую пациенты получают в рамках системы ОМС.

Причем бесплатные услуги по страховому полису можно получить не только в государственных стоматологических поликлиниках, но и в коммерческих. Если стоматология работает в рамках системы ОМС, врач обязан проинформировать пациента о перечне услуг, которые могут быть оказаны ему бесплатно. Это могут быть и расходные материалы, и материалы, необходимые для пломбирования зубов и корневого канала, а также лекарства отечественного производства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших. И тут выбор за пациентом.

Одних устраивает пломба и анестетик российского производства, другие хотят, чтобы лекарство и пломбировочный материал были зарубежного производства. За использование материалов и препаратов, не включенных в медицинский стандарт, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1490н, действительно придется заплатить согласно прайс-листу медорганизации. Документ должен быть утвержден официально и скреплен печатью - тогда велика вероятность, что вас не обманывают.

Что делать, если при получении медицинской помощи в стационаре предлагают купить лекарства или, например, перевязочные материалы и другие предметы медицинского назначения за свои деньги?

Людмила Романенко: В больницах действует тот же принцип: бесплатно предоставляются лекарства и расходные материалы, включенные в "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и расходных материалов, необходимых для оказания скорой, неотложной и стационарной медицинской помощи". Этот перечень в качестве приложения входит в утверждаемую ежегодно Территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и является неотъемлемой частью программы. В разных регионах программы и перечни могут отличаться. Но в каждом стационаре должна быть размещена информация о минимальном перечне медикаментов и средств медицинского назначения, наличие которых должно быть в больнице обязательно. Если этот перечень отсутствует, пациент вправе потребовать его у руководства больницы или обратиться в свою страховую компанию.

Медикаменты, назначаемые при лечении в стационаре по жизненным показаниям, но не входящие в перечень ЖНВЛП, также предоставляются пациенту бесплатно, если есть решение соответствующей комиссии медучреждения.

Куда можно обратиться за проведением бесплатной программы ЭКО по полису?

Людмила Романенко: Министерством здравоохранения РФ утвержден порядок направления граждан РФ для проведения процедуры ЭКО. В каждом регионе при органе здравоохранения есть комиссия, которая выдает направления на проведение ЭКО.



Порядок простой: лечащий врач оформляет выписку из медицинской карты пациента с рекомендацией о возможности проведения ЭКО, комиссия определяет показания, противопоказания и ограничения к применению процедуры ЭКО и принимает решение о направлении пациента для проведения процедуры ЭКО: за счет средств ОМС или за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) - и включает пациента в лист ожидания. Этот лист публикуется на официальном сайте органа здравоохранения региона.

Если пациент направляется для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС, пациенту предоставляется перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы ОМС и выполняющих ЭКО. Направление (по установленной форме) на проведение процедуры ЭКО выдается в медицинскую организацию, выбранную пациентом.

Для решения вопроса о направлении для проведения процедуры ЭКО вам необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления.

Важно. С какими документами надо ознакомиться:

Информационно-методическое письмо "О направлении граждан РФ для проведения процедуры ЭКО", утвержденное Минздравом России 22.03.2016.

Приказ МЗ РФ от 30.08.2013 N 107н "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению".

Входит ли холтеровское суточное мониторирование в перечень бесплатных услуг по ОМС?

Людмила Романенко: Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяет лечащий врач. Он действует на основе медицинских стандартов, утвержденных минздравом и размещенных на официальном сайте министерства. Холтеровское мониторирование включено в медицинский стандарт по определенным заболеваниям, и если его назначает доктор, исследование проводится за счет средств ОМС. Причем если в вашей поликлинике нет возможности провести нужное исследование, врач должен выдать вам направление в другую поликлинику, диагностический центр и т.д., участвующие в выполнении Территориальной программы ОМС. И в этом случае плата за исследование также взиматься не должна.





Я упала и получила сложный осколочный перелом предплечья. По "скорой" доставили в городскую больницу в травматологию. Лечащий врач предложил операцию с установлением пластины иностранного производства. Операция, сказали, бесплатно, а за пластину надо платить. Правомерно ли это?

Людмила Романенко: Есть перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи, оказываемой в рамках программы государственных гарантий (Перечень, который действует сейчас, утвержден распоряжением Правительства РФ от 22 октября 2016 г N 2229-р).

На основе этого документа в каждом регионе утверждается свой аналогичный перечень. Входящие в него медицинские изделия имплантируются в организм человека бесплатно. Это относится, в том числе, и к выполнению травматологических операций.

Готовя пациента к операции, врач должен предложить ему, в первую очередь, медицинское изделие, включенное в перечень. В этом случае лечение, включая и имплантируемое изделие, будет для пациента бесплатным.

Доктор может сообщить больному об аналогичных изделиях, не включенных в перечень, например, импортных аналогах. Но при проведении операции такие изделия используются только в том случае, если пациент согласится приобрести их за собственный счет.

За использование материалов и препаратов, не включенных в программу ОМС, придется заплатить согласно прайс-листу медицинской организации

Мне необходимо сделать операцию, чтобы удалить шишку у большого пальца стопы. Возможна ли такая операция по полису ОМС, могу ли я сама по полису обратиться в больницу, чтобы сделать операцию?

Людмила Романенко: Реконструктивно-пластические операции при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях стопы относятся к высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы госгарантий за счет средств обязательного медицинского страхования.

Но сами вы в больницу обратиться не можете. Показания для данной операции определяются врачом травматологом-ортопедом. Для выполнения данной операции нужно получить заключение специалиста. Он же оформляет направление на оперативное лечение.