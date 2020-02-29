По мнению ученых, соль может помочь в борьбе с раковыми клетками

Отвар шиповника известен как очень полезный продукт, настоящий кладезь витамина С. Многие употребляют шиповник в период эпидемий гриппа, чтобы повысить иммунитет, а кто-то пьет его всю зиму. При этом почему-то считается, что шиповник полезен абсолютно всем и в любых количествах. И правда, какой вред...
Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета...
Вы чувствуете внезапную и необоснованную тревожность, беспокойство или даже необъяснимый страх? Возможно, это результат того, что накануне вы «перебрали» с алкоголем. Употребление спиртного и связанные с этим поступки, а также влияние этанола на ткани и органы человека приводят не только к «базовым»...
Ученые признали, что соль способна замедлить рост раковых клеток, пишет "РГ".
Эксперимент показал, что наночастицы соли способны убивать раковые клетки
Исследователи Университета Джорджии (США) нашли достаточно бытовой способ борьбы с раком - с помощью вещества, имеющегося в каждом доме. Это известная всем поваренная соль, или, по-научному, хлорид натрия.
Раньше ученые не слишком серьезно относились к этому веществу, поскольку хлорид натрия быстро растворяется в воде и теряет свои свойства. Однако университетские специалисты скрупулезно изучили наночастицы соли и их поведение в среде.
Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Advanced Materials, показало, что наночастицы хлорида натрия способны проникать в клетки через эндоцитоз. Там они распадаются на ионы натрия и хлорида, разрывая плазматическую мембрану клетки. При таком повреждении организм живого существа получает сигнал иммунной системе - и организм начинает бороться с патогенами, а значит, и с раковыми клетками.
Такое лечение вызовет немедленную гибель раковых клеток, считает один из авторов работы химик Джин Се. Он отметил, что наночастицы хлорида натрия обладают относительно коротким периодом полураспада в водных растворах, и поэтому лучше всего подходят для локализованной, а не системной терапии. При этом они сливаются с жидкой системой организма. Не накапливаются в организме и не имеют токсичности даже при введении в высоких дозах.
Новый метод борьбы с раковыми клетками опробован на грызунах. Согласно результатам эксперимента, рост опухоли замедлился на 66 процентов по сравнению с контрольной группой мышей. А само вводимое вещество оказалось безопасным для здоровых клеток из-за относительно низкого уровня натрия.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
В России разработаны и уже производятся самые современные лекарства для лечения сахарного диабета, сообщает "РГ". Полгода назад были зарегистрированы сразу три инсулиносодержащих препарата: биосимиляры аналогов инсулина короткого действия, комбинации аналогов инсулинов короткой и средней продолжительности действия и препарат длительного действия.
Темпы современной жизни диктуют свои правила, мы все время куда-то спешим, мало спим и едим на бегу. Длиннющие списки дел не позволяют остановиться и отдохнуть. В результате можно заработать хроническую усталость.
Во время простуды, ОРВИ или гриппа полезно побольше пить. Подойдут морсы, отвары трав, а можно заварить вот такой лечебный чай. Он не только поможет снять отечность, но и насытит организм витаминами и антиоксидантами, и ускорит выздоровление.
Существует целый список продуктов, которые россияне часто хранят в холодильнике, хотя это не рекомендуется делать. Некоторые из них не переносят низких температур и в холодильной камере полностью теряют свои полезные свойства, другие могут даже стать вредными, предупреждают эксперты. Они назвали семь продуктов, которые домохозяйки хранят неправильно.
Больные и ослабленные суставы и кости воспринимаются многими людьми как естественный признак старения. Однако если приложить усилия, можно предупредить их преждевременное изнашивание. Профилактикой болезней костной ткани нужно заниматься с молодости.
Руководитель одного из самых крупных фитнес-центров в Мюнхене, спортсмен и персональный тренер Озгюр Гюнес перечислил распространенные заблуждения, которые зачастую мешают похудеть, затягивая процесс потери лишнего веса.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.