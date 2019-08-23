Пикник «Чистая Уверенность» состоялся для формирования в обществе представления о псориазе

17 августа 2019 года в парке «Сокольники» прошла открытая школа псориаза. На мероприятии в формате субботнего пикника в комфортной и располагающей обстановке заслуженные эксперты, практикующие врачи, обсудили с гостями природу механизмов работы человеческого организма и восприятия.
В Лектории Пикника приняли участие:
- дерматовенеролог, проф. Лариса Сергеевна Круглова, зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «Центральной Государственной Медицинской Академии» Управления делами Президента РФ
- психолог, проф. Марина Антиповна Самушия, старший научный сотрудник ФГБНУ Научный центр психического здоровья
- врач-диетолог, к. м. н. Татьяна Николаевна Солнцева, терапевт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Несмотря на пасмурную погоду, вместе с экспертами гостям удалось разобраться в том, как позаботиться о своем физическом здоровье, а также сохранить эмоциональный баланс. Это крайне важно, так как многие болезни в развитии приводят в действие психологические механизмы, которые становятся основой серьезных эмоциональных проблем и псориаз не исключение.
Кроме знаний о здоровье посетители получили новый навык. В рамках мастер-класса специалист по оригами продемонстрировал, что для того чтобы творить иногда достаточно всего одного листа. Все желающие под ее руководством сделали бумажную птицу на память. Многих также проконсультировал стилист и объяснил на примерах, что образ, незначительные детали одежды могут кардинально менять внутреннее состояние человека.
С Пикника любой желающий мог отправить открытку. Более 320 адресатов из 11 стран мира получат знаки внимания гостей мероприятия.
Информационно-просветительский проект «Чистая Уверенность», созданный с целью повышения осведомленности общества о псориазе, реализуется в том числе благодаря участию экспертов. «Такие мероприятия позволяют сформировать в нашем обществе адекватное представление о псориазе, информируют и образовывают его, делая нас всех более толерантными к людям, которые чем-то отличаются, помогают посмотреть на человека с псориазом не как на ограниченного в чем-либо, а наоборот, возможно, как на более опытного, терпимого, мудрого, талантливого и творческого», - убеждена психолог, проф. Марина Антиповна Самушия, старший научный сотрудник ФГБНУ Научный центр психического здоровья.
Пикник «Чистая Уверенность» состоялся 17 августа с 13.00 до 20.00 в парке «Сокольники» на Кинополяне (Сокольнический вал 1с1).
О проекте
«Чистая уверенность» — это информационно-образовательный проект о псориазе, реализуемый при партнерстве Всероссийского Союза Пациентов, Российского общества дерматовенерологов и косметологов и компании «Новартис Фарма».
Цель проекта — поддержать людей, болеющих псориазом, в борьбе с этим заболеванием и помочь им вернуться к обычной жизни: носить открытую одежду и снова полюбить свое тело, ходить в бассейн и спокойно чувствовать себя на пляже, свободно знакомиться с новыми людьми и вновь ощутить уверенность в себе.
Кроме того, Проект распространяет достоверную информацию о заболевании и особенностях жизни с ним среди широкой общественности и способствует повышению уровня грамотности в вопросах лечения среди людей с псориазом.
«Чистая уверенность» объединяет врачей-дерматологов и пациентов; тех, кто давно живет с псориазом и научился его контролировать, и тех, кто только недавно столкнулся с этой болезнью и находится в поисках решения; родных и близких людей с псориазом и неравнодушные медиа.
Контакты
Официальные сообщества: facebook.com/ipsoriaz/ ; vk.com/ipsoriaz
Сайт проекта: http://ipsoriaz.ru
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