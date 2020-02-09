Откуда берется рак шейки матки и как спастись?

Показатели заболеваемости раком шейки матки в России сопоставимы с данными по Индии и Республике Чад. Значительно улучшить статистику может своевременная вакцинация.

Во многих странах январь объявлен месяцем осведомленности о раке шейки матки. В России о проблеме все еще говорят не слишком громко, хотя РШМ у нас, как и во всем мире — один из самых распространенных видов женской онкологии.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2018 году в европейских странах зафиксировали 69 тысяч новых случаев этого заболевания. Но есть и хорошие новости: рак шейки матки, в отличие от большинства других видов онкологии, можно предотвратить.

РШМ — глобальная угроза

Рак шейки матки — одна из наиболее частых злокачественных опухолей женских половых органов. Она вызывает злокачественное перерождение эпителиальной ткани шейки матки в виде разрастаний, которые метастазируют в отдаленные органы.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире раком шейки матки заболевают свыше 500 тысяч женщин, а 266 тысяч умирают. Широко распространен этот вид онкологии в развивающихся странах — так, на юге Африки РШМ поражает более 28 женщин на 100 тысяч.

Для сравнения: по данным Международного агентства по изучению рака, в 2018 году наименьшие показатели заболеваемости зарегистрировали в Ираке (1,9), Иране (2,2), Египте (2,3), Саудовской Аравии (2,5), Иордании (2,9), Швейцарии (3,8) и Финляндии (4,7).

Также за последние десять лет отмечают снижение показателей заболеваемости и смертности от РШМ в США, Австралии, Новой Зеландии и странах Восточной и Западной Европы.

По прогнозу ВОЗ, при сохранении того же прироста и старения населения к 2040 году ожидается увеличение заболеваемости до 776 857 новых случаев в год.

Масштабы бедствия в России

В России довольно высокая заболеваемость раком шейки матки — это 14,7-20,2 случая на 100 тысяч. Такие же данные в Индии, Казахстане и Республике Чад.

«Если ничего не будем делать, то с 2019 по 2030 год количество случаев увеличится до 295 тысяч, и погибнут 130 тысяч женщин», — отметил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев на заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете Федерации.

За 2019 год статистики по России еще нет, однако, как сообщает Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздравава, в 2018 году в России на долю РШМ в структуре заболеваемости женщин злокачественными новообразованиями пришлось 5,2%.

Откуда берется РШМ?

В 1986 году Гарольд Дворак, профессор патологии Гарвардской медицинской школы, написал статью «Опухоли: раны, которые не заживают», в которой сравнил механизм излечения ран с разрастанием раковых опухолей.

Раковые клетки «переманивают» иммунитет на свою сторону благодаря тому, что маскируются под заживающие раны и заставляют организм бесконечно регенерировать. Именно поэтому большинство видов онкологии, в том числе шейки матки, напрямую связаны с хроническим воспалением в органе.

Часто РШМ развивается у женщин, шейка матки которых неоднократно подвергалась негативному воздействию. Среди них — многократные послеродовые разрывы, искусственные аборты, хронический воспалительный процесс в виде эндоцервита или эрозии шейки матки.

Сюда же относят развитие диспластических изменений в шейке матки, которые являются предраком. Такое же воспаление можно получить в результате запущенной инфекции, передающейся половым путем, и инфицирования онкогенными типами вируса папилломы человека.

Вероятность появления РШМ возрастает после 30 лет и резко увеличивается после 40 и 50 лет. А заболеваемость в возрасте от 40 до 59 лет в 7 раз превышает заболеваемость лиц моложе 40 лет. В группу риска попадают и женщины, близкие родственники которых уже сталкивались с онкологией. Курящие также попадают в группу риска.

ВПЧ вызывает рак?

Рак шейки матки сегодня четко ассоциируется с этой инфекцией, так как онкогенные подтипы ВПЧ 16/18 обнаруживают у 99% больных. За это открытие немецкий ученый Харальд цур Хаузен в 2008 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Вирусы папилломы человека — это возбудители вирусной инфекции половых путей, поражающей кожу и слизистые оболочки. Передается вирус от матери к младенцу, во время полового акта и через контакт кожи гениталий (с помощью презервативов от него не спастись). Большинство женщин и мужчин рано или поздно приобретают эту инфекцию, а некоторые заражаются несколько раз в течение жизни.

Симптомы возникают спустя годы после заражения или не появляются вовсе. Лекарства от ВПЧ нет, но у 85—90% инфицированных женщин вирус исчезает из организма в течение 1—2 лет под действием иммунной системы. Правда, потом можно заразиться опять. И только у 10—15% возникает длительная персистенция ВПЧ в клетках эпителия шейки матки, которая и приводит к раку.

У РШМ есть симптомы?

«К сожалению, большинство симптомов, которые принято связывать с опухолями — боль в спине, ногах, области таза, потеря веса или аппетита, отек конечностей, слабость — появляется на запущенных стадиях. Важно обращать внимание на наличие незаживающих язвенных дефектов на слизистых, необычных или вновь появившихся выделений», — советует заведующий химиотерапевтическим отделением Санкт-Петербургского онкоцентра, профессор кафедры онкологии Федор Моисеенко.

Наиболее частые симптомы — нерегулярные мажущие кровянистые выделения или слабое кровотечение в период между месячными или после секса. В этом случае необходимо немедленно обратиться к гинекологу, поскольку эти симптомы появляются уже на 2-й и 3-й стадиях заболевания.

Как диагностируют РШМ?

Если регулярно обследоваться, обнаружить рак можно буквально в зародыше. Так, ранняя стадия РШМ, а также предраковые состояния легко выявляются на приеме акушера-гинеколога. Сегодня в обследование женщин входит:

— осмотр и консультация врача;

— видеокольпоскопия;

— ПЦР-диагностика и гистологическое исследование ткани шейки матки;

— PAP-тест — скрининговое исследование мазка шейки матки;

— комплексный анализ крови на ВПЧ;

— при необходимости УЗИ, рентгенологическое обследование и МРТ.

Окончательный диагноз ставится по итогам гистологического исследования.

Рак шейки матки лечится?

Выбор метода лечения зависит от стадии рака: на ранних стадиях рекомендуется хирургическое вмешательство, на поздних — лучевая терапия, химиотерапия или комбинированное лечение. В ходе хирургической операции опухоль удаляют с частью шейки матки или с самой маткой. Нередко операцию дополняют удалением лимфатических узлов малого таза, если туда успели проникнуть раковые клетки.

Прогноз зависит от стадии. Выживаемость при раке шейки матки на 0-1 стадиях — до 99%. Нулевая стадия сопровождается незначительным образованием патологичных клеток на поверхности эпителия. На первой формируется опухоль небольшого размера, которая успешно удаляется с сохранением у женщины возможности забеременеть и родить ребенка.

А предотвратить РШМ можно?

Да, ведь он проявляется не сразу. Сначала развиваются дораковые заболевания шейки матки, которые за 10-20 лет могут привести к раку. Поэтому даже при отсутствии жалоб женщины должны регулярно посещать гинеколога для профилактики и ранней диагностики.

«Профилактика рака в целом включает правильное питание, физическую активность и снижение количества канцерогенов за счет отказа от сигарет и алкоголя. Но одна из реальных и важнейших возможностей предотвратить рак, ассоциированный с ВПЧ, — это своевременное вакцирование для мальчиков и девочек», — уверен онколог Федор Моисеенко.

Европейское региональное бюро ВОЗ также призывает проводить вакцинацию против вируса ВПЧ в сочетании с регулярным скринингом на рак шейки.

Общие рекомендации по обследованиям следующие: с 21 года до 30 лет необходимо проходить скрининг на РШМ каждые 3-5 лет. С 30 лет — сдавать тест на 16 и 18 типы ВПЧ и скрининг каждые 3-5 лет. После 65 лет обследоваться не нужно, если предыдущие тесты были отрицательные.

Кому делать прививку от ВПЧ?

Есть доказательства, что вакцины против ВПЧ защищают от предрака шейки матки девушек до 26 лет. Оптимально вакцинироваться до начала половой жизни — в 8-12. Возможна вакцинация мальчиков — так они не станут переносчиками ВПЧ и у них не разовьются ассоциированные с вирусом виды рака (прямой кишки, полового члена и т. п.).

Более того, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США недавно одобрило прививку от ВПЧ для людей старше 27 лет.

Кстати, даже если у человека уже есть ВПЧ, прививка небесполезна: вакцинация защитит от остальных типов вируса.

Вакцина: мировой опыт

Плановая вакцинация сегодня применяется в более чем в 86 странах мира, среди которых США, Канада, Австралия, Франция, Германия, Швейцария, Норвегия. По данным ВОЗ, вакцинация для девочек 9—14 лет входит в календари профилактических прививок в 37 из 53 стран в европейском регионе.

Хорошие результаты получили в Австралии, где с 2007 года действует Национальная программа вакцинации против ВПЧ: прививку бесплатно делают всем детям до 19 лет и платно — всем взрослым. Сегодня уровень заболеваемости раком шейки матки среди австралиек в возрасте от 18 до 24 лет снизился с 22,7 до 1,1%.

А что в России?

В нашей стране зарегистрированы две вакцины против ВПЧ, защищающие от самых опасных типов вируса — 16 и 18. Правда, сделать их можно только за деньги в частных клиниках.

Однако сейчас готовится проект распоряжения о расширении Национального календаря профилактических прививок, куда собираются включить вакцину от ВПЧ. Об этом 29 января сообщила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Это значит, что сделать прививку от ВПЧ в скором времени можно будет бесплатно.

Информацию про рак шейки матки знать пригодится, ведь под прицелом грозного заболевания находятся женщины разных поколений. Регулярные осмотры, прививки, здоровый образ жизни – все нужно использовать и ставить во главу угла, чтобы продлить годы активного существования на этой прекрасной Земле. Молодые иногда на возникающие недомогания смотрят сквозь пальцы, так давайте подскажем им, чтобы более тщательно следили за собственным здоровьем и подадим им в этом личный пример.

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По инф. rosbalt.ru

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