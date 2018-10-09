О чем может рассказать ДНК?

Наверное каждый хоть раз слышал про ДНК-тестирование, но до сих пор бытует мнение, что это исследование относится к области высоких технологий и является чем-то сложным и дорогостоящим. Пора развеять эти заблуждения и пояснить как генетическое тестирование может помочь обычным людям.

Зачем нужен ДНК тест

В настоящее время расшифрованы все молекулы ДНК, находящиеся в генах человека. А это значит, то генетическое тестирование способно рассказать практически обо всем: о внешности человека, национальной принадлежности, о его предрасположенности к определенным заболеваниям и о наличии наследственных патологий.

И, конечно, с помощью ДНК-теста можно установить биологическое родство, даже самое дальнее.

Чаще всего в лабораторию обращаются для проведения стандартного или срочного экспресс ДНК теста на отцовство.

Точность такого исследования достигается 100%, при этом достаточно принести биологический материал ребёнка и предполагаемого отца. Срочный тест проводится в течение 8 часов. Специалисты сравнивают одинаковые участки ДНК и делают вывод о родстве.

Кстати, генетический анализ может помочь беременной женщине точно установить отца ребенка еще на этапе беременности.

Установление отцовства необходимо при обращении в суд для получения компенсаций, выплат, наследства, при поиске родственников.

В медицинских целях такое исследование нужно, если, например, при трансплантации органов или диагностике наследственных заболеваний.

Результаты генетического тестирования выдаются на официальном бланке и могут являться доказательством в суде.

Что еще может показать генетический анализ?

Выявляется наследственная предрасположенность к заболеваниям у конкретного человека, в том числе и будущего ребенка. Поможет оценить риски, спланировать профилактику и лечение.

Диагностика генетических заболеваний, в том числе и у нерождённого ребенка.

Непереносимость некоторых лекарств

Склонность к зависимостям, а точнее, алкоголизму и наркомании

Возможные риски во время беременности, причины бесплодия

Преимущества ДНК-тестирования:

- практически стопроцентная достоверность результата

-получение большого количества информации. Это зависит от того сколько генов планируется исследовать

- безболезненность и безопасность процедуры

- отсутствие сложной подготовки к исследованию

-само тестирование можно пройти анонимно

-результаты действительны на протяжении всей жизни

Как пройти ДНК- тестирование?

Процедура абсолютно безболезненна и безопасна. Для исследования используется любой биологический материал. Чаще всего делается мазок мягкой ватной палочкой с внутренней стороны щеки. Может использоваться кровь, сперма, ногти, волосы.

Можно сдать материал анализ в самой лаборатории или собрать его дома и передать в лабораторию.

Специальной подготовки для генетического теста не требуется. Но перед мазком изо рта за два часа до исследования не стоит есть, жевать резинку, пить и курить.

Грудного ребенка кормят не позже чем за час до мазка, а перед самой процедурой прополоскать рот ребенку теплой водой.

Естественно, за подобной экспертизой надо обращаться в аккредитованную лабораторию, у которой имеются все необходимые лицензии и сертификаты. В этом случае гарантирован достоверный результат и соблюдение сроков выполнения ДНК- теста.

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