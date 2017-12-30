На рынке лекарственных средств нововведения. Интересные факты о лекарствах

Пенсионеры как никто другой знакомы с рынком лекарственных препаратов. Им небезынтересно будет узнать, что глава государства подписал закон о маркировке лекарств, тем самым внесены изменения в ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
В соответствии с новшествами будет образована госсистема мониторинга движения лекарственных препаратов от разработчика до конечного покупателя, в отношении лекарственных средств будут использоваться средства идентификации. К слову, лекарства от кашля являются одними из востребованных препаратов у населения, так как этот симптом часто встречается у людей разного возраста, в том числе и у пожилых. На данном ресурсе: http://kashelproch.ru/ все интересующиеся противокашлевыми средствами могут найти подробную актуальную информацию о лекарственных препаратах, народных средствах, которыми можно снять неприятные ощущения.
Вернемся к госсистеме мониторинга движения лекарственных средств. Кто будет являться операторами системы мониторинга, определят в российском правительстве. Средства идентификации будут наноситься производителем на упаковку. Юрлица и ИП, которые хранят, ввозят на территорию России лекарства, реализуют, передают, уничтожают, должны будут обеспечить внесение в мониторинговую систему информации о лекарственных препаратах.
Это интересно
Сегодня лекарственные средства люди запивают обычной водой, а раньше препараты запивали пивом. Это было распространено в больницах в XVIII-XIX веках.
Кетчуп в Америке раньше продавался в аптеках. Он считался хорошим средством против экземы на ногах и облысения.
В девятнадцатом веке в Шотландии новорожденную дочку одна из пациенток назвала Анестезией, так как роженице обезболили процесс родов, и она была поражена безболезненностью процесса.
Одна из фирм в девяностых годах двадцатого века хотела вывести на рынок препарат, который должен был благотворно влиять на сердце. Но ожидаемый эффект не состоялся, при клинических испытаниях выяснилось, что лечебного воздействия на сердце препарат не оказывает. При этом люди мужского пола из числа контрольной группы отметили, что при применении препарата они испытывали возбуждение. Так изобрели препарат в будущем названный Виагрой.
Некоторые исторические факты говорят о том, что в девятнадцатом веке кашель лечили героином.
Самовнушение может быть настолько действенным, что таблетками-пустышками иногда медики лечат депрессию, головные боли, язву желудка и т.д.
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