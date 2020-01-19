На горячей линии здравоохранения обещают консультации про диспансеризацию

Россияне смогут бесплатно получить по телефону консультацию о порядке прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

«По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой для более тесного взаимодействия с населением по вопросам диспансеризации в рубрикатор действующей с 2011 года горячей линии 8-800-200-0-200 добавлен специальный раздел», — говорится в сообщении ведомства.

Граждане всех регионов смогут бесплатно позвонить на горячую линию с мобильного или стационарного телефона и в круглосуточном режиме получить консультацию о порядке прохождения диспансеризации или профилактических осмотров, а также по вопросам об отказе от табака, рисках употребления алкоголем и наркотиками, ведении здорового образа жизни, занятиях спортом и т.д.

Отмечается, что главная цель нового раздела горячей линии — «информирование граждан о порядке обеспечения их прав и информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи».

Ранее стало известно о подготовке Минтрудом законопроекта, предусматривающего дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения ежегодной диспансеризации для работников в возрасте от 40 лет.

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