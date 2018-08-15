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Молочный продукт или "молокосодержащий"? Читайте этикетку
По инф. "Российской газеты"   
15 Августа 2018 г.
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moloch

Помогут ли новые правила маркировки победить фальсификат в молочном сегменте и научить потребителя ориентироваться в представленном ассортименте? Пишет "Российская газета".

 Молоко и что-то на него похожее

С 15 июля в России введены новые правила маркировки молокосодержащих продуктов. Название должно указывать, что в продукте часть молочного жира замещена растительным. В скором времени на полках появится "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра (сметаны, творога и т.д.)".

молочные продукты

 В молокосодержащих продуктах молочный жир разрешено замещать растительным в пределах 50%

Разработчики утверждают, что нововведение позволит потребителю точно определить: перед ним молочный продукт или похожий с растительным жиром.

Отношение к растительному жиру в составе молочных продуктов в России неоднозначное. С ним ассоциируется фальсификат. Нет доверия и к пальмовым компонентам в составе заменителей молочного жира.

Польза и вред пальмового масла по сей день служат предметом горячих споров.

Поэтому отраслевое сообщество ищет способы воспрепятствовать недобросовестным практикам. Другая задача - честно информировать потребителя о составе продукта. Выбор покупателя в пользу традиционных или растительно-молочных продуктов должен быть осознанным.

Коррекция наименований молокосодержащих продуктов стали одной из попыток решить эти задачи. Однако подверглась критике со стороны ряда экспертов.

- Нововведения не дают полного и правдивого представления о составе продукта, - считает депутат Государственной Думы Аркадий Пономарев. - Что такое "заменитель молочного жира" для потребителя? Непонятное сочетание слов... В лучшем случае оно ассоциируется с пальмовым, кокосовым и другими растительными маслами. Но это неверно. Растительные масла служат сырьем, которое подвергается химической переработке. Процесс проходит под воздействием давления и катализаторов тяжелых металлов. На выходе получается химически синтезированный продукт. Что, согласитесь, совсем не тождественно понятию "натуральный".

Насколько безопасен этот продукт - неизвестно, обращает внимание парламентарий.

- Замерять содержание никеля и других канцерогенов ни один технический документ не предписывает, - говорит Аркадий Пономарев. - Получается, состав продукта "с заменителем молочного жира" до конца не ясен. Покупатель в очередной раз введен в заблуждение.
Кроме того, такая маркировка никак не решают проблему фальсификации, обращает внимание парламентарий.

- Даже если производители и сообщат о замене молочного жира в продукте, есть другая лазейка. Они могут фальсифицировать соотношение растительных и животных жиров, - приводит пример Аркадий Пономарев.

Дело в том, что в молокосодержащих продуктах молочный жир разрешено замещать растительным в пределах 50%, поясняет парламентарий.

- Однако недобросовестные производители замещают молочный жир на больший процент. Уличить их в обмане проверяющие не могут. Нет методик количественного контроля растительных и молочных жиров в продукции, - констатирует Аркадий Пономарев.

Поэтому решать проблему фальсификации и недостоверного информирования о составе продукта депутат предлагает иным путем.

- Продукты с какими бы ни было заменителями нужно вообще вывести из-под действия техрегламента на молоко, - уверен эксперт. - Ни в одной стране мира молочные и "околомолочные" продукты не присутствуют в одном правовом поле. Эти продукты намеренно разведены по сторонам. За счет этого и с фальсификатчиками разбираются эффективнее. И потребитель безошибочно ориентируется: где и какой продукт.

Маркировка продуктов, где молоко содержится как компонент, не должна отождествляться с молочной, приводит доводы Аркадий Пономарев.

Именно такой подход, со слов депутата, расставит всё по местам в части идентификации и позволит эффективнее бороться с фальсификатом в молочном сегменте.

Он направит запрос в Минсельхоз с просьбой рассмотреть его предложение на уровне Совета Евразийской экономической комиссии. В ее компетенцию входит нормирование производства пищевых продуктов в странах Таможенного союза.

 

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