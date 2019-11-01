Минздрав заметил сокращение числа врачей в 51 регионе России

В 2018 году Минздрав РФ зафиксировал сокращение количества врачей в 54-х регионах, при этом в 31-м регионе, напротив, количество медиков возросло. В целом по стране в прошлом году зафиксирован небольшой прирост количества врачей — на 0,07% (404 специалиста), пишет РБК. То есть: если верить статистике, то медики просто покидают одни города - и переезжают в другие. Их трудно винить - "рыба ищет где глубже...". А проблемы провинциального здравоохранения известны всем, людям в белых халатах - есть от чего бежать и искать лучшей доли!
Согласно статистике Минздрава, самая негативная динамика по количеству врачей отмечена в Бурятии. На конец 2018 года количество врачей в республике уменьшилось на 59% (с 3 тыс. 673 до 1тыс. 499). Второе место занимает Новосибирская область — сокращение на 58% (11 тыс. и 4 тыс. 613). Затем следует Томская (минус 18%), Кемеровская (минус 17,3%) области и Якутия (минус 17,2%).
При этом, например, в Хакасии зафиксирован прирост врачей на 313% — с тыс. 1862 до 8 тыс. 476. В Омской области рост составил 303% (7 тыс. 930 и 32 тыс. 781).
Глава Минздрава Вероника Скворцова считает, что отток врачей в ряде субъектов РФ связан с переездом специалистов в соседние области, где предлагают более высокую зарплату. Она отметила, что в каждом регионе есть «своя специфика» и нужно проанализировать ситуацию отдельно по субъектам.
Однако негативная динамика по количеству врачей в первичном звене сравнима по цифрам с общей отрицательной динамикой по специальности. Отток докторов первичного звена отмечен в 46-ти регионах. На первых местах опять Новосибирская область и Бурятия (минус 60% и 61% соответственно). Затем идут Красноярский край, Кемеровская область и Якутия.
Позитивную динамику в первичном звене показали 38 регионов, включая Москву и Петербург. Также лидирует Хакасия, Омская область, Забайкалье. По словам Скворцовой, в первичном звене здравоохранения в 2019 году заняты 305 тыс. врачей, среди них 74 тыс. работают участковыми.
Отметим, что региональные программы модернизации здравоохранения должны быть предоставлена в Минздрав до начала 2020 года. Реализация планируется со второго полугодия 2020-го. Расходы составят 50 млрд рублей. При этом «камнем преткновения» Минздрав называет неподчинение региональных медицинских учреждений министерству — они находятся в ведении губернаторов.
О проблемах провинциального здравоохранения мы пишем часто. Увы, людям в белых халатах - есть от чего бежать и искать лучшей доли:
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