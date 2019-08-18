Минздрав привел цифры о масштабах распространения вирусного гепатита в России

В 2018 году в РФ зарегистрирован почти 1 млн больных вирусным гепатитом. В целом за последние 5 лет количество таких больных возросло почти на 130 тыс. человек, сообщается в материалах Минздрава.

Как передает РИА Новости, в сборнике приводится цифра за прошлый год: 916 тыс. 884 больных вирусным гепатитом. Для сравнения: в 2013 году таких было 783 тыс.

Больше всего больных гепатитом — на Чукотке, Магадане и в Ямало-Ненецком АО, меньше всего — в Липецкой области, Калмыкии и Чечне.

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По инф. rosbalt.ru

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