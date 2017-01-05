Минувший год и медицина – большие открытия в огромном мире

Подводя итоги закончившегося 2016 года, многие акцентируют внимание на различных неприятных событиях – сложная экономическая обстановка, чрезвычайные происшествия, перипетии мировой политики. Однако в 2016 году произошло и много хорошего. Так, в медицине совершен целый ряд прорывов и открытий, которые позволят шагнуть далеко вперед в исследовании болезней и поисках их лечения.
Сегодня медицина и так существенно продвинулась. Практически в любом районе современных городов есть хорошие частные медицинские клиники. Тут дешевое УЗИ, обследование различными специалистами, делают анализы. Также и муниципальные клиники стали более современными, предоставляют более качественные услуги. Однако и развиваться еще есть куда.
Новые технологии для реабилитации и лечения различных заболеваний появляются постоянно – это и лекарства, и специальные гаджеты. Так, в 2016 году ученые впервые смогли помочь человеку, у которого были парализованы конечности – при помощи стволовых клеток пациента поставили на ноги. Первый эксперимент на людях дал положительный результат.
Большого прорыва достигли врачи и ученые в борьбе с диабетом. В минувшем году они научились пересаживать человеку поджелудочную железу свиньи, разработали специальный пластырь, который позволяет контролировать уровень сахара в крови. Но самое важное – в 2016 году были созданы искусственные клетки, чувствительные к изменению сахара в крови. Попадая в организм, эти клетки начинают вырабатывать инсулин в зависимости от уровня сахара в крови их носителя. Ожидается, что в этом году препарат начнут тестировать на людях.
Одна из самых актуальных тем – поиск лечения от рака. В 2016 году ученые существенно продвинулись в борьбе с лейкемией. Им удалось достичь ремиссии практически у всех пациентов, участвовавших в исследованиях.
Ученые из Чили умудрились создать недорогую искусственную кожу из водорослей. Она не только обходится не так дорого, как все остальные существующие в мире аналоги, но еще и не отторгается организмами пациентов. Ожидается, что при помощи новой разработки трансплантология и косметология в 2017 году совершат настоящий прорыв.
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