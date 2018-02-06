Медицинские новости

День борьбы против рака во всем мире отмечается четвертого февраля. В тот период медучреждения разных государств намечают и проводят мероприятия, которые направлены на повышение информированности о заболевании, его диагностировании и способах профилактики.
В Москве третьего и четвертого февраля было запланировано проведение открытых диагностических дней. Те, кто неравнодушен к своему здоровью, могли получить консультации профильных медработников, Это онкологи, маммологи, урологи (и так далее) и попасть на разные виды диагностики. К слову, многие люди, особенно старшее поколение, пользуются наряду с традиционными и природными способами укрепления и восстановления здоровья. Им в помощь может послужить вот тот ресурс: https://startinet12.ru/. Здесь даются рекомендации, к примеру, как укрепить иммунитет зимой, для чего можно использовать мумие и много других полезных советов.
Специалисты отмечают, что каждый год появляются разные эффективные препараты и методы лечения, но главное на пути в борьбе с раком - ранняя диагностика.
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Многие люди, в том числе и из пенсионной аудитории, мечтают снизить свой вес. Поможет в достижении Этой цели, согласно исследованию ученых клиники Мэйо (один из крупнейших частных мед- и исследовательских мировых центров), вертикальное положение тела. Если сравнивать с положением сидя, то нахождение в положении стоя в течение шести часов снизит индекс массы тела. В вертикальном режиме за час расходуется на 0,15 ккал больше, чем если бы человек сидел. То есть если просто стоять, то за шесть часов "уйдут" дополнительно пятьдесят четыре ккал. В год таким образом, если не увеличивать ежедневное потребление продуктов, можно скинуть около двух с половиной килограммов. Интересно, что представители сильной половины человечества в положении стоя сжигают в два раза больше калорий, чем прекрасный пол. Так происходит за счет большей мышечной массы, которой располагают мужчины.
Сложновыполнимая задача находиться в положении стоя может оказаться для тех, кто имеет сидячие рабочие места. Таким людям можно посоветовать, говорят специалисты, сокращать время нахождения в положении сидя. А вот неработающим пенсионерам или тем взрослым гражданам, кто не любит сидеть на месте, такая информация будет бесценна. Стоять и одновременно худеть - что может быть лучше, когда мечтаешь скинуть хоть немножечко!
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