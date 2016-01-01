Когда не требуется выравнивание зубов?

Выравнивание зубов бывает необходимо, как взрослым, так и детям. Если не уделять внимание красивой улыбке с детства, не заботиться о ней, то характерная кривизна и дефекты прикуса будут сопровождать человека всю жизнь.
Основные виды выравнивания зубов брекет системой
В первую очередь их разделяют на две основные категории:
- Вестибулярные – которые устанавливаются на внешней стороне зубов;
- Языковые – установка которых происходит на внутренней стороне зубов, то есть непосредственно в ротовой полости.
Второй вариант набирает все большую популярность, что связано с незаметностью такой брекет системы. Это особенно важно для подростков и молодых людей, которые стесняются наличия выравнивающих пластинок на своих зубах.
Она одна из самых распространенных техник, применяемых стоматологами для выравнивания зубов. Установив на них пластинки необходимо постоянно поддерживать гигиену полости рта, посещать врача, чтобы корректировать положение пластинок. В итоге пациент получает удивительно ровную и красивую улыбку.
Какие бывают брекеты?
В представлении посетителей стоматологии брекет система – это обязательно металлические скобки на зубах, которые неудобно носить. По факту за последние годы появилось множество модификаций, делающие ношение системы незаметной и удобной, как для ребенка, так и для взрослого. К основным разновидностям брекет систем можно отнести:
- Металлические. Они считаются самым экономным вариантом. По своему качеству они не уступают другим разновидностям выравнивающих зубы систем, но внешний вид металлических пластинок на зубах может оттолкнуть пациента. Люди часто стесняются носить металлические заметные системы, ссылаясь на комплексы и ущерб имиджу.
- Керамические. По своей стоимости они немного превышают пластинки из металла, зато обладают эстетическим внешним видом. Они не создают бликов на свете и подстраиваются под цвет эмали зубов. Благодаря такому «камуфляжу» их невидно. Еще одним плюсом является повышенная прочность и надежность накладок. Они легко снимаются при посещении стоматолога, не крошатся и не ломаются. Их не придется буквально выпиливать из ротовой полости, как это было бы с сапфировыми накладками. Керамические брекеты не окрашиваются от пищи, поэтому пациенту не придется волноваться о том, что он ест и как это отобразиться на его улыбке.
- Сапфировые. Отличаются прозрачностью накладок и их прочностью, хотя и не такой сильной, как у системы из керамики. Идеально подходят для людей со светлой эмалью зубов, поскольку на желтых и темных они будут заметны. Хотя они и стоят дороже системы из металла, процесс исправления зубов происходит намного медленнее из-за конструктивных особенностей накладок и материала. Они бликуют на солнечном и неоновом свете.
- Лингвальные. Их ношение будет полностью незаметно благодаря тому, что установка производится на внутренней стороне зубов. Сплав может содержать драгоценные металлы или же нет, это не сказывается на скорости выравнивания зубов. Однако наличие золота в сплаве будет способствовать защите системы от окисления внутри ротовой полости. За ними не просто ухаживать, а в первые дни после установки у человека может наблюдаться проблема с дикцией, ведь язык будет заново подстраиваться под ротовую полость. Стоимость установки на две челюсти может достигать двухсот тысяч рублей. Работа стоматолога по размещению пластинок на зубах также будет не быстрой.
- Безлигатурные. Они отличаются от классической системы тем, что здесь есть так называемая дверца, которая выполняет функцию удерживания дуги. Сама конструкция громоздкая и заметная, но ухаживать за ней не трудно из-за отсутствия в составе лигатур. Стоимость гораздо выше, чем у классических брекетов и достигает восьмидесяти тысяч рублей за обе челюсти и лечение.
Благодаря стремительному развитию технологий и использованию в области стоматологии современных, альтернативных материалов у пациентов есть возможность выровнять свои зубы быстро, незаметно для окружающих и эффективно. Особенно это важно для детей и подростков, у которых ношение брекет системы может спровоцировать развитие комплекса неполноценности или других проблем в общении с детьми. Своевременное обращение к стоматологу может минимизировать время ношения платины и обеспечить ребенку счастливое детство с красивой улыбкой.
Коррекция при помощи виниров
Они также имеют вид пластинок, которые крепятся, в обязательном порядке, на лицевой стороне зубов. С помощью приспособления можно исправить кривизну и неправильно положение зубов, выровнять их в ряд по равномерному направлению. Чаще всего накладки делают из фарфора по индивидуальному слепку зубов пациента.
В этом случае также нужно посещать врача не реже одного раза в месяц, чтобы он контролировал ход лечения и следил за состоянием зубов.
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