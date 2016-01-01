Как проводятся клинические испытания препаратов «под ключ»?

Любой лекарственный препарат, медицинское изделие в обращение может поступить только после клинического исследования. Эта процедура включает в себя несколько важных этапов и может быть проведена только в строгом соответствии со всеми международными стандартами. Только их результаты являются основанием для включения препарата в государственный реестр РФ. Миновать клинические исследования невозможно.

Все клинические испытания являются процедурами продолжительными и материально затратными. Редкая фармакологическая компания имеет все необходимые ресурсы для их самостоятельного проведения. Преимущественное большинство предпочитает пользоваться услугой клинического испытания препарата «под ключ» сторонней организации. На отечественном рынке первопроходцем данного направления стала компания ОСТ, успешно продолжающая работать и сегодня. Сервис «под ключ» в ее исполнении включает в себя обширный комплекс мероприятий:

всесторонняя информационная поддержка клиента;

сбор, систематизация, анализ клинических данных;

контроль оборота ресурсов;

подготовка регистрационного досье;

получение лицензий на импорт.

Одна из ключевых сложностей самостоятельного проведения клинических испытаний состоит в организации обхвата значительной географической популяции пациентов. Фармакологической компании, которая хочет выйти на максимально возможное рыночное пространство, без этого не обойтись. Сервис «под ключ» обеспечивает обширную базу пациентов из самых перспективных зон – страны Центральной и Восточной Европы.

Для успешного проведения клинического испытания препарата, медицинского изделия большое значение имеет формат его реализации. Оптимальный вариант – минимизация участия в процессе человека. Добиться этого реально, только используя современное программное обеспечение. На сайте https://www.oct-clinicaltrials.com/ru/services/pharmacovigilance_services.php/ о специфике его применения предоставлена подробная информация.

Использование в испытаниях программного обеспечения позволяет успешно завершить процедуру в самые короткие сроки. Его целесообразно задействовать на всех четырех этапов исследования. В качестве дополнительного бонуса выступает ощутимое сокращение расходов. Этому способствует минимизация участия человека в анализе результатов, автоматизированный контроль расхода ресурсов.

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