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Где пройти повышение квалификации медицинских работников дистанционно?
Агнесса ЛИ   
26 Сентября 2018 г.
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medsestra

Медицина развивается очень быстро, постоянно появляются новые методы диагностики и лечения заболеваний, обновляются медицинские стандарты, появляются новые препараты.

Дистанционное обучение медработников

Поэтому, чтобы оставаться востребованным компетентным специалистом, обязательно нужно проходить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки медицинских работников.

повышение квалификации

По существующим правилам врачи и средний медицинский персонал обязаны проходить курс повышения квалификации каждые 5 лет.

Образовательный проект «Медицинский университет.online» дает возможность медицинским работникам любого профиля пройти обучение дистанционно в короткие сроки. Все обучающие программы созданы специалистами в соответствии с профессиональными стандартами, они регулярно обновляются с учётом последних научных достижений.

Слушатели, прошедшие курс, получают удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. И тот, и другой документ дополняются сертификатами государственного образца.

В распоряжении обучающихся более 200 обучающих программ, рассчитанных на врачей, а также средний и младший медицинский персонал.

Преимущества подобного подхода очевидны:

-учёба без отрыва от рабочего места существенно экономит ресурсы.

-осуществляется индивидуальный подход к обучению. Можно выбрать любой график, подстроив его под собственное расписание и заниматься, когда удобно.

- возможность сразу применять знания на практике.

Что входит в курс обучения?

Курс обучения включает лекции, задания для самостоятельной работы и список необходимой литературы. Все это находится в постоянном доступе для слушателя курса.
По запросу организуются индивидуальные консультации с преподавателями.
Качество обучения проверяется при помощи онлайн-тестирования, промежуточного и окончательного. Программы обучения отличаются по содержанию и продолжительности.

При выборе программы надо учитывать следующее:

Повышение квалификации подразумевает получение новых знаний и компетенций в основной специальности, подобный курс должен быть не менее 16 часов.

Профессиональная переподготовка требуется, если необходимо получить новую специальность или вернуться в профессию после перерыва в стаже более пяти лет. Длительность программы переподготовки составляет не менее 250 часов.

Как пройти учёбу в «Медицинский университет.online»?

На обучение слушатели принимаются без экзаменов и тестирования. Место жительства не имеет значения, так как связь осуществляется через интернет, почту и курьерскую службу.
Требуются документы о медицинском образовании и непрерывном стаже работы. После этого необходимо только выбрать нужную программу из списка, представленного на сайте и внести оплату. Кстати, на сайте «Медицинский университет.online» также есть возможность рассчитать стоимость обучения.

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