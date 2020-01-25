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Есть шанс на изобретение средства от неизлечимой болезни
По инф. "Российской газеты"   
25 Января 2020 г.
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"РГ" сообщает: новосибирские ученые нашли вещество против болезни Паркинсона.

Новости науки: есть шанс на изобретение средства от неизлечимой болезни

Ученые обнаружили вещество, способное восстанавливать нейроны

В Новосибирском институте органической химии имени Н. Н. Ворожцова найдено вещество, способное не только устранять симптомы болезни Паркинсона, но и регенерировать нейроны.

Об этом на симпозиуме "Генные и клеточные технологии в моделировании и терапии заболеваний человека" в новосибирском Академпарке рассказал главный научный сотрудник института Константин Волчо.

Ученый подчеркнул, что, по сути, "обнаружен новый класс антипаркинсонических агентов".

Подтвержденный на клетках и мышах результат показал, что нейроны, которые поражаются токсином, практически полностью восстановились. "Это означает, что есть надежда не только на симптоматическую, но и реальную терапию болезни Паркинсона с восстановлением нейронов", - сказал исследователь.

В институте считают, что в дальнейшем необходимо проводить испытания на клеточных линиях людей, страдающих паркинсонизмом, и создавать "библиотеку" соединений, эффективных против заболевания.

Ранее в институте органической химии было синтезировано вещество, восстанавливающее двигательную активность у животных, у которых была искусственно вызвана болезнь Паркинсона с помощью особого нейротоксина. В настоящее время доклинические исследования успешно завершены.

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