Если вы пошли с внуком в поликлинику...

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Иногда современным занятым родителям некогда уделить время своему ребенку и отвести его, к примеру, за нужной справкой в медицинское учреждение. Тогда эту почетную обязанность они перепоручают своим главным помощникам – бабушке и дедушке. Старшему поколению, особенно если такой поход совершается в первый раз, нужно знать (или вспомнить) о некоторых нюансах, чтобы такая целевая прогулка была для маленького внука или внучки безопасной.
Во-первых, не стоит отпускать ребенка далеко от себя, если нужно предварительно до посещения медика нужно зайти за карточкой в регистратуру. Чадо может унестись на приличное расстояние, элементарно заблудиться и испугаться. Хорошее изобретение, которое активно сейчас используется в помещениях разной направленности, - отбойная доска для медицинских учреждений. Она предохраняет стены от преждевременных повреждений. Но... Малыши любят придерживаться за нее, лавируя между посетителями клиники. И поэтому на доске могут оставаться сотни отпечатков маленьких пальчиков. Для таких случаев нужно запастись влажными салфетками и дойдя до нужного медкабинета протереть своему подопечному ручки во избежание лишней инфекции.
Время ожидания своей очереди может прилично затянуться. Здесь необходимо заранее продумать, как занять своего внука. Если в холле есть телевизор и по нему показывают детские программы, можно посадить ребенка для их просмотра. Также стоит взять с собой пару любимых игрушек. Можно занять чадо игрой в телефоне или планшете. Цель – чтобы ребенок не бегал по коридору, что происходит довольно часто, ему не стало жарко, и он не столкнулся с другими детьми и не травмировал нечаянно себя и других.
Двери в кабинетах открываются, как правило, наружу. Тут тоже необходимо соблюдать бдительность и отвести маленького человечка подальше.
Если сосед по очереди прилично кашляет, чихает, взрослые ему без конца чистят нос, лучше держать своего ребенка подальше. Например, можно выйти на улицу и прогуляться.
Также нужно следить за образовывающимися в коридоре детскими компаниями. Активные подвижные игры тут возникают враз и спонтанно. И если ваш внук (или внучка) примкнул к группе детей, стоит увести его и занять чем-то, когда начинаются любимые всеми беготня, прятки или другие подобные развлечения.
Стоит поручить ребенку держать какие-то вещи, пока взрослый одевается сам. Иначе уже одетый и оставленный без внимания малыш, воспользовавшись коротенькой свободой, может уйти, куда ему заблагорассудится.
Эти правила, конечно, элементарные. Но забываются они не только бабушками и дедушками, но иногда и бывалыми мамами и папами. А поэтому напоминание о мерах безопасности всегда будет кстати.
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