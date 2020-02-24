Хорошая новость от онкологов: в лечении агрессивного рака появились очевидные достижения

Онкологи рассказали об успехах в лечении меланомы, сообщает "РГ".

Для лечения различных видов рака разрабатываются все новые препараты

Российское общество клинической онкологии (RUSSCO) регулярно проводит узкотематические конференции для онкологов - построенная таким образом образовательная программа позволяет участникам детально рассмотреть и обсудить все новое, что появляется в мире по поводу конкретного вида рака. Завершившаяся в Москве конференция "Меланома" проводится ежегодно, и на этот раз онкологи обсуждали самые последние новости в области диагностики и разных видов лечения этого рака.

"За последние годы именно 2019-й стал наиболее удачным для онкологов, занимающихся меланомой. Основным достижением по праву можно назвать очевидное увеличение числа пациентов с пятилетней выживаемостью. Достигнуть этого удалось за счет активного применения иммуноонкологических и таргетных препаратов", - сообщил в докладе российский онколог, завотделением биотерапии опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина, член экспертной группы по разработке клинических рекомендаций RUSSCO, профессор Демидов.

Он также отметил, что ожидается прорывное сообщение, связанное с меланомой - результаты исследования, в которых участвовали и российские специалисты, планируется представить на крупнейшем международном форуме онкологов ASCO.

Еще одна новость: готовится к регистрации новый таргетный отечественный препарат, показавший высокую эффективность при лечении меланомы при проведении клинических исследований.

Лев Демидов сообщил также, что у онкологов появились новые возможности при лечении пациентов с метастазами в мозг (это одна из особенностей протекания меланомы). По словам профессора, общая выживаемость при полуторагодичном цикле достигла 70 процентов. А при лечении пациентов с IV стадией меланомы, которых можно прооперировать, такой процент достигнут уже при двухгодичном цикле. То есть, меланома, еще десять лет назад считавшаяся одной из самых агрессивных и плохо поддающихся лечению разновидностей рака, понемногу отступает перед современными возможностями лечения.

В частности, положительные результаты удается получать при комбинированном лечении: использовании схемы, включающей применение таргетных и иммунопрепаратов.

Крайне важно, чтобы разрабатываемые в ведущих онкологических клиниках новые эффективные схемы лечения быстрее становились рутинной практикой и были доступны пациентам вне зависимости от региона проживания, - отметили участники форума.

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