Зомбоящик, смени пластинку!

Наше ТВ тоже озабочено лишь одним: как подороже продать жестокость, страх, мыльные сериалы.

Наверное, многие телезрители до сих пор ещё переживают трагедию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». А ещё следят за «отравлением» Скрипалей, задержкой Украиной наших судов, весенним затоплением регионов страны, авиа и автомобильными катастрофами... Такова, увы, современная действительность! И такой «слоёный пирог ужастиков» выдают нам основные, даже государственные ТВ каналы, создавая какой-то Майдан в разворошенных наших душах...

И приходит на ум: « И как не опешить, однако, вдруг, и как не прийти в смятенье, когда из эфира из края в край «басище» гремит вдогонку, задумайся зритель, всё ли смотреть, побереги мозги и душонку». Не душу и сердце надо беречь от таких новостей, а прежде всего свои нервы и психику.

Я, как бывший журналист областного ТВ, задаю себе вопрос: « Почему наши телеканалы регулярно выпускают в эфир сообщения и целые передачи о страшных, трагических событиях? Неужели потому, что рассказы о смерти, страданиях, жестокости, болезнях, катастрофах, семейных склоках вызывают сильнейшие эмоции»?

С одной стороны – тысячи верующих, строительство и реконструкция церквей, с другой – «продажа» телезрителю жестокости и страха при угасающем воспитании моральных, нравственных качеств у молодёжи.

Правда, есть для некоторой категории телезрителей и некая «отдушина»: различные телешоу, где ведут споры кто с кем, где и когда, кто наследник миллиардера или звёзды телешоу, кто из них прижил на стороне ребёнка. Да ещё телесериалы с «мексиканскими» страстями.

Для многих это стало какой-то болезнью, непонятной тягой узнать – а что будет с героями завтра? Специалисты уже давно обратили внимание: гиперсериалы вытесняют сюжетные сериалы, уступая по популярности лишь старым советским фильмам.

Умные люди уже не включают телевизор, так как из него идёт сплошная отрицательная энергия. И понять их можно. А что взамен? Отказаться от телевидения для многих очень трудно. А ведь если человек смотрит «ящик» четыре часа в день, он затрачивает на это в среднем десять лет своей жизни.

В гиперсериалах делается всё, чтобы зритель «поймался на крючок» и проследил всю цепочку предложенных режиссёром тайн. А это не одна сотня драгоценных часов, которые можно было бы потратить на воспитание детей и внуков, на самообразование, на другие полезные дела.

Мы стали наскоро ужинать, смотреть телек даже на работе или поскорее сбегать с неё, чтобы не пропустить очередную порцию «мыльной оперы». Закончится один сериал, и мы с нетерпением ждём другого. Эта всеобщая телемания стала сродни наркотической зависимости, когда уже, кажется, не можешь жить без очередной порции теледури.

А ведь гиперсериалы далеко ещё не исчерпали себя. Режиссёры уже научились контролировать всё: о чём вы думаете, что чувствуете, чего ожидаете. Нас всех скоро «настроят на одну волну», и мы будем получать очередные дозы «наркотика»...

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