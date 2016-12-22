Золотые руки сударушек

В народе давно подмечено, что тот, кто сохраняет способность видеть прекрасное, не стареет. Поэтому когда при Совете ветеранов №12 Свердловского района Иркутска создавался центр общения людей пожилого возраста, было принято решение, что обязательно при нём должен быть клуб по интересам. Так у нас появился наш клуб «Умелые сударушки», который сумел сделать жизнь пожилых людей интересной, нужной, востребованной.

Наш клуб существует с 2012 года. На данный момент в нём занимается 18 человек. В основном это ветераны труда и войны, но есть в нём и более молодые пенсионеры. Мы также приглашаем на наши занятия учащихся школы № 75, чтобы передать им наши творческие знания, умения и навыки в изготовлении нужных изделий. За четыре года мы сдружились, занятия стараемся не пропускать, ведь они насыщенные и очень интересные. Руководителем клуба – Уткиной Ольгой Павловной – составляются годовые планы с учётом наших интересов. Это и занятия декоративно-прикладного искусства, и дни рождения членов клуба, и посещение музеев, и другое.

Многие члены нашего клуба, помимо проведения выставок декоративно-прикладного искусства, стали принимать активное участие в мероприятиях районного Совета ветеранов. Это Валенкевич Людмила Николаевна, Кимпинская Светлана Леонтьевна, Туровец Галина Максимовна, Сизых Татьяна Фёдоровна и другие. Я, например, вышиваю рушники и картины, после чего представляю их на выставках. В этом году мы учились шить простые изделия для хозяйки: фартуки, юбки, прихватки.

Мастер-классы для нас совместно с учениками 75-й школы проводят опытные мастерицы: Сизых Татьяна Фёдоровна учит нас вышивать бисером, Анна Ильинична Огородникова – плести корзины из газеты, Любовь Фёдоровна Черных обучила ткать половички на ручном ткацком станке (один наш красивый коврик-половичок выставлен даже в Доме ремёсел 130-го квартала). А Ольга Павловна Уткина провела для нас несколько интересных мастер-классов по изготовлению картин из природного материала (соломки, семян, листьев). Вы бы видели, с каким удовольствием бабушки и внучки совместно выполняли всю эту работу!

Благодаря этим занятиям мы научились многому. Поверьте, нам было что представить вниманию посетителей и на районных, и на городских мероприятиях. Наш клуб принимал самое активное участие в торжествах, посвящённых юбилею родного Иркутска. Так, мы участвовали на городской выставке в микрорайоне Солнечный. А у себя в микрорайоне, в библиотеке семьи Полевых, провели интересную презентацию своего клуба и представили 35 работ, за что и получили грамоту, хорошие отзывы и подарки.

Множество добрых отзывов мы получили также от учеников и преподавателей школы № 75, от воспитателей детских садов пос. Энергетиков, от ветеранов своего совета, где участвовали в конкурсе «А ну-ка, бабушки!», от воспитанников коррекционной школы № 7, где в рамках акции добрых дел связали и подарили им шерстяные вещи.

Да и у себя в клубе мы не только интересно общаемся, но и дарим друг другу поделки, изготовленные собственными руками. И в горе, и в радости мы всегда вместе. У меня недавно случилось большое несчастье. Не знаю, пережила ли бы его, если б не помощь совета клуба да не надёжные плечи моих подруг.

А когда в мае этого года у меня был юбилей – 85 лет со дня рождения, председатель Совета ветеранов № 12 В. А. Уварова, члены совета Г. Ф. Лемешевская и О. П. Уткина оказали мне в подготовке торжества просто неоценимую помощь, подготовив необыкновенно интересную программу. Спасибо им всем!

В заключение хочу поздравить членов нашего клуба и Совета ветеранов № 12 с Новым годом, пожелать здоровья сибирского и творческих успехов нашим «Умелым сударушкам» и в качестве девиза для людей моего поколения привести слова из стихотворения Нины Константиновны Усковой (газета «Мои года», № 49, от 2 декабря):

Нам раскисать никак нельзя,

Встряхнуть себя всегда возможно,

Остатки сил не тратя зря,

А прилагая осторожно.

И ты тогда не зря живёшь,

Достойно споря с кратким веком,

Когда себя осознаёшь

Пока что нужным человеком.