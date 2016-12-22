Золотые руки сударушек

В народе давно подмечено, что тот, кто сохраняет способность видеть прекрасное, не стареет. Поэтому когда при Совете ветеранов №12 Свердловского района Иркутска создавался центр общения людей пожилого возраста, было принято решение, что обязательно при нём должен быть клуб по интересам. Так у нас появился наш клуб «Умелые сударушки», который сумел сделать жизнь пожилых людей интересной, нужной, востребованной.
Наш клуб существует с 2012 года. На данный момент в нём занимается 18 человек. В основном это ветераны труда и войны, но есть в нём и более молодые пенсионеры. Мы также приглашаем на наши занятия учащихся школы № 75, чтобы передать им наши творческие знания, умения и навыки в изготовлении нужных изделий. За четыре года мы сдружились, занятия стараемся не пропускать, ведь они насыщенные и очень интересные. Руководителем клуба – Уткиной Ольгой Павловной – составляются годовые планы с учётом наших интересов. Это и занятия декоративно-прикладного искусства, и дни рождения членов клуба, и посещение музеев, и другое.
Многие члены нашего клуба, помимо проведения выставок декоративно-прикладного искусства, стали принимать активное участие в мероприятиях районного Совета ветеранов. Это Валенкевич Людмила Николаевна, Кимпинская Светлана Леонтьевна, Туровец Галина Максимовна, Сизых Татьяна Фёдоровна и другие. Я, например, вышиваю рушники и картины, после чего представляю их на выставках. В этом году мы учились шить простые изделия для хозяйки: фартуки, юбки, прихватки.
Мастер-классы для нас совместно с учениками 75-й школы проводят опытные мастерицы: Сизых Татьяна Фёдоровна учит нас вышивать бисером, Анна Ильинична Огородникова – плести корзины из газеты, Любовь Фёдоровна Черных обучила ткать половички на ручном ткацком станке (один наш красивый коврик-половичок выставлен даже в Доме ремёсел 130-го квартала). А Ольга Павловна Уткина провела для нас несколько интересных мастер-классов по изготовлению картин из природного материала (соломки, семян, листьев). Вы бы видели, с каким удовольствием бабушки и внучки совместно выполняли всю эту работу!
Благодаря этим занятиям мы научились многому. Поверьте, нам было что представить вниманию посетителей и на районных, и на городских мероприятиях. Наш клуб принимал самое активное участие в торжествах, посвящённых юбилею родного Иркутска. Так, мы участвовали на городской выставке в микрорайоне Солнечный. А у себя в микрорайоне, в библиотеке семьи Полевых, провели интересную презентацию своего клуба и представили 35 работ, за что и получили грамоту, хорошие отзывы и подарки.
Множество добрых отзывов мы получили также от учеников и преподавателей школы № 75, от воспитателей детских садов пос. Энергетиков, от ветеранов своего совета, где участвовали в конкурсе «А ну-ка, бабушки!», от воспитанников коррекционной школы № 7, где в рамках акции добрых дел связали и подарили им шерстяные вещи.
Да и у себя в клубе мы не только интересно общаемся, но и дарим друг другу поделки, изготовленные собственными руками. И в горе, и в радости мы всегда вместе. У меня недавно случилось большое несчастье. Не знаю, пережила ли бы его, если б не помощь совета клуба да не надёжные плечи моих подруг.
А когда в мае этого года у меня был юбилей – 85 лет со дня рождения, председатель Совета ветеранов № 12 В. А. Уварова, члены совета Г. Ф. Лемешевская и О. П. Уткина оказали мне в подготовке торжества просто неоценимую помощь, подготовив необыкновенно интересную программу. Спасибо им всем!
В заключение хочу поздравить членов нашего клуба и Совета ветеранов № 12 с Новым годом, пожелать здоровья сибирского и творческих успехов нашим «Умелым сударушкам» и в качестве девиза для людей моего поколения привести слова из стихотворения Нины Константиновны Усковой (газета «Мои года», № 49, от 2 декабря):
Нам раскисать никак нельзя,
Встряхнуть себя всегда возможно,
Остатки сил не тратя зря,
А прилагая осторожно.
И ты тогда не зря живёшь,
Достойно споря с кратким веком,
Когда себя осознаёшь
Пока что нужным человеком.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
В поисках перемен... едем за границу
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
На некоторых покупках можно прилично сэкономить
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
Заявление Пенсионного фонда России
В связи с возросшим в СМИ интересом к теме получения банками номеров СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан, Пенсионный фонд сообщает следующее.
Когда хобби приносит деньги – идеи бизнеса на пенсии
В России стремительно растет количество работающих пенсионеров. Если раньше многие, достигая пенсионного возраста, «уходили на покой», занимались внуками и огородами на даче, то сегодня бабушки и дедушки уже ...