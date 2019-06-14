Жить долго и счастливо... вопреки

Правительство РФ разработало концепцию здорового образа жизни (ЗОЖ), которая войдёт в нацпроект «Демография» с бюджетом в 3, 5 трлн рублей.Чиновники хотят научить нас жить долго и счастливо. Суть концепции в том, чтобы ещё повысить цены на алкоголь и табак, но при этом побудить нас пройти диспансеризацию.

Другое дело, что продолжительность жизни россиян действительно выросла за последние 10 лет с 62 до 71 года. И это скорее не благодаря, а вопреки усилиям властей. Сами россияне становятся другими.

Старость – это болезнь

Каждый школьник слышал, что европейцы в отличие от нас со своего здоровья пылинки сдувают. Поэтому и живут долго. Но что мы видим в ресторанах Вены или Барселоны: все дуют вино и пиво, каждый второй курит. А продукты в корзинах посетителей супермаркетов не всегда «правильные»: чипсы, печенюшки, колбасы, пиццы. Правда, народ в Европе всё чаще ухоженный, подтянутый и спортивный. Но как тогда объяснить тот факт, что в США, где куда чаще встречаются поражающие воображение люди-гамбургеры, продолжительность жизни под стать?

На поверку выходит, что в отличие от российских фанатов ЗОЖ жители Запада как раз по поводу состава продуктов сильно не запариваются. Основы здорового питания подробно преподаются в школах, каждый знает, что алкоголь хорош в небольших дозах. Каждый знает, как вредно переедать и вести малоподвижный образ жизни. Что свежий салат с рыбой полезнее литра водки под шашлык. При этом нет традиции верить каждому слову учёных.

Вот недавнее исследование доказывает, что наследуемость долголетия среди людей, вероятно, не превышает 7%. А раньше считалось, что 15–30%. 20 лет назад народ страшился пассивного курения, но с тех пор ни одно исследование опасений не подтвердило. А сколько ужаса, оказывается, могут вызвать самые обычные куриные яйца! В них есть холестерин, и не подвергалось сомнению, что яичница на завтрак способна вызвать атеросклероз. Потребление яиц в Штатах рухнуло с 402 штук на душу населения до 238. Сегодня выясняется, что связи не прослеживается, а дети, не получая дешёвого яичного белка, получили проблемы по другим пунктам.

Есть очень важный момент, который в российском Минздраве не очень любят поднимать – удовлетворённость человека своей жизнью.

Стрессы, бедность, отсутствие уверенности в завтрашнем дне и неспособность влиять на жизнь вокруг себя способны загнать человека в могилу куда быстрее вредного маргарина.

Человек приехал на отрадную дачу, а вокруг вырубили охраняемый лес и готовятся устроить свалку. И ничего не сделать, хотя взятки платишь чуть не каждый день – то гаишникам, то врачам, то сантехникам. И как от такой жизни не залить пару-тройку стаканов.

Статистикой это невозможно подтвердить, но очень похоже, что колоссальный разрыв в продолжительности жизни между Россией и, скажем, Германией образуется всё-таки в системе здравоохранения. Нет, мы не будем в очередной раз писать, как рожениц возят по ухабам за 120 км, а на срочную операцию записывают в очередь через два года. Но вот правительство утверждает, что Россия производит 80% жизненно необходимых лекарств. А спикер Госдумы устраивает выволочку Минздраву за то, что в аптеках российского продукта «всего» 68%. Думают ли эти чиновники о здоровье людей?

Только за последние два года в мировой фармакологии совершён ряд прорывов: например, новая генная терапия для лечения гемофилии В. Гепатит С, ещё недавно считавшийся смертельным заболеванием, излечивается почти на 100%. Подагре пришёл конец: новое лекарство уменьшает производство мочевой кислоты и вымывает её из суставов. Про мигрень можно забыть: есть два новых препарата на основе моноклональных антител, которые нейтрализуют пептид, запускающий мигрень. Химиотерапия при онкологии выходит на другой уровень эффективности с использованием моноклональных антител: разница – как ковровые бомбардировки и снайперский выстрел.

Разумеется, это не имеет ни малейшего отношения к России, где новинки не изобретали, не производят и чаще всего не продают. С высоких трибун нам предлагают кору дуба и подорожник. Нуждающиеся в лечении люди ездят за лекарствами в Финляндию или Польшу, ввозят их чуть ли не контрабандно, потому что в России они в лучшем случае баснословно дороги. Но все ли нуждающиеся россияне могут позволить себе такой шопинг? И разве похоже, что власть реализует «концепцию ЗОЖ» ради них?

Не надо, я сама

Понятно, что в такой ситуации россияне стараются рассчитывать на себя и по возможности реже заходить в аптеки. По данным опросов, более 84% из них изменили привычки питания: 53% сократили потребление жиров, 65% – сахара, а 67% увеличили долю в рационе натуральных и полезных продуктов. Широкий ассортимент здоровой еды уже стал важным фактором при выборе магазина для 62% потребителей. Глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков отмечает, что 28% россиян с большой вероятностью купят фермерский продукт, а 22% – товар с пометкой «био», «эко» или «органик». За три года число магазинов здорового питания в Москве выросло почти в 3, 5 раза, до 714 магазинов.

Современные россияне уже не только читают состав продуктов на упаковках, но и вернулись к занятиям спортом. По данным опроса ВЦИОМ, доля «спортсменов» выросла с 61% населения 2015 г. до 79% в 2018-м. Результат на уровне Японии и Норвегии. Правда, на радость составителям министерских отчётов, сюда включены как те, кто регулярно делает зарядку (16%), бегает по утрам или посещает спортивную секцию (25%), так и те, кто раз в неделю ходит «с палками» (11%.) или просто гуляет в парке (9%).

В Нью-Йорке в тренажёрных залах истязают себя 37% жителей, в Скандинавских странах 16–19% ходят на фитнес. А для россиян преградой становится не только бедность, но и отсутствие клубов под боком.

Любопытна ещё одна тенденция: горожане, хоть как-то вынырнувшие за границы бедности, избегают лечиться в государственных поликлиниках. После всех экспериментов с «электронной записью» и «открытыми регистратурами» результат таков, что к специалисту не попасть за месяц. Да и зачем нужен такой приём, если врач пытается уложиться в «норматив» 10–15 минут, у него есть негласный лимит направлений на обследования или в стационар? Россияне всё чаще не желают зависеть от подобных раскладов. В моду входят семейные врачи, которые понемногу разбираются в разных областях медицины, а при необходимости могут «организовать» приём у нужного специалиста.

Врача на них нет

Разработанная Минздравом «концепция ЗОЖ» официально называется «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». На неё не пожалели 3, 7 млрд рублей. За 5 лет! Ровно столько уходит в год на зарплаты 450 депутатов Государственной думы и их помощников.

Стратегия Минздрава включает четыре направления. Первое – мотивация россиян к ЗОЖ, второе – диспансеризация взрослого населения, третье – диспансерное наблюдение заболевших, четвёртое – вторичная профилактика. Отдельное направление – ограничение потребления алкоголя, табака и ряда «вредных» продуктов, среди которых полуфабрикаты и сладкие газированные напитки. По итогам россияне должны на 30% меньше курить и на 10% меньше пить. Хотя это, скорее всего, произойдёт само по себе: самые матёрые курильщики – среди людей пожилых.

По словам главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, Минздрав фиксирует снижение потребления спиртного молодыми. На самом деле ребята в возрасте 18–27 лет пьют «стандартно», но с 1990-х их стало в два раза меньше. Кстати, значительную часть бюджета «концепции ЗОЖ» потратят на малопонятные исследования в недрах Минздрава.

Министерство Вероники Скворцовой предлагает не только вести учёт самогонщиков, но и разработать методику оценки среднедушевого потребления алкоголя, чтобы «иметь на руках максимально приближённые к реальности данные». А раньше они были далеки от реальности? Планируется запустить в десятках медицинских вузов программу подготовки «специалистов по общественному здоровью». Минздрав опять-таки разработает образовательные и профессиональные стандарты, а в вузах создадут новые факультеты. И через 7–8 лет появится первая плеяда 22‑летних девочек, которые научат нас всему тому, что мы и так знаем из Интернета. До настоящей глубинки, где в них есть реальная нужда, они, конечно, не доберутся, зато сколько денег будет освоено где-то между министерством и ректоратами вузов!

Но главное – Минздрав хочет продавить закон, по которому каждое предприятие должно ввести штатную единицу медицинского работника и завести электронные медкарты на каждого сотрудника.

Естественно, «концепция ЗОЖ» немыслима и без запретительных мер. Идёт торг между лоббистами: запрещать электронные сигареты и вейпы или нет. Запретить рекламу продуктов мясопереработки или оставить. Минздрав предлагает ввести акцизы на сладкие напитки и солёные продукты и разделить все товары на «вредные» и «полезные», запретить рекламу жирной еды. Снова вернулась маргинальная идея запретить сцены распития алкоголя в фильмах.

Назло надменному соседу

Псевдоборьба за народное здоровье кипит в стране, где с 1990-х годов в пять раз сократилось число больниц. По данным Счётной палаты РФ, к 2016 г. из 130 тыс. сельских населённых пунктов только в 45 тыс. оказывали ту или иную медпомощь. Чтобы позаботиться о здоровье живущих в них стариков, Минздрав предлагает запретить рекламу сливочного масла?

Россияне давно восприняли месседж, отсюда фитнес-клубы, семейные врачи, правильное питание и купленные в Финляндии медикаменты. Народ самостоятельно понял, что если по советской привычке не заниматься здоровьем, пока что-нибудь сильно не заболит, то до пенсии вряд ли доживёшь. А человеку назло любимым властям именно сейчас хочется жить долго и счастливо. Правда, внимание к своему здоровью часто вырождается в самолечение. А его системный итог в том, что болезнь часто не диагностируется врачом в начальной стадии.

По данным ВОЗ, в общей смертности в России доля предотвратимых смертей всего 30–40%. Отсюда и невысокая продолжительность жизни, которую постоянно призывают повышать. Комплекс болезней, которые мы традиционно ассоциируем со старением, у жителей разных стран развивается крайне неравномерно: где-то к 30 годам, где-то к 70. Француз имеет в 76 лет те же проблемы, что житель Папуа – Новой Гвинеи к 45 годам. C точки зрения развития болезней, характерных для пожилого возраста, старость в России наступает уже в 59 лет. И на кого тут рассчитывать? Только на себя.

По инф. argumenti.ru



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